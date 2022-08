A Cerrado Bakery agora tem serviço e café

Inaugurada em março de 2021, em um pequeno espaço com cozinha show e atendimento takeout – pegue-e-leve –, a charmosa padaria artesanal cresceu e reformulou seu espaço para atender a seu público

Em uma loja moderna e acolhedora, na qual os pães são os protagonistas, a Cerrado Bakery, padaria artesanal localizada na Rua 25 Sul, Edifício Park Style, em Águas Claras, se prepara para inaugurar no próximo dia 13 de agosto às 10h, com espaço para atendimento a clientes com serviço de café da manhã, brunch, lanche da tarde e happy hour, incluindo cafés especiais e drinks alcoólicos.

Inaugurada em março de 2021, em um pequeno espaço com cozinha show e atendimento takeout – pegue-e-leve –, a charmosa padaria artesanal cresceu e reformulou seu espaço para atender a seu público, sem perder seu atendimento “olho no olho”, humanizado e personalizado.

Com um time totalmente feminino – o que é raro no universo da panificação –, a padaria investe na valorização do pão de verdade, que demanda tempo e paciência, e em um atendimento em que cada cliente é um amigo de casa. Com cuidado e produção artesanal, os pães de longa fermentação oferecem complexidade de sabores e opções de alimentação mais saudável, livre dos aditivos da indústria da panificação.

A padeira Rose Pinheiro destaca que suas receitas doces e salgadas já conhecidas, como brioches, sourdough, focaccias, baguetes, ciabattas, babkas e cinamon rolls, continuarão sendo oferecidas em suas fornadas diárias. Para o atendimento nas mesas, serão oferecidos clássicos das padarias de Brasília, como queijo quente e pão na chapa – feitos, é claro, com os pães especiais de fermentação natural –, e sofisticados sanduíches, tartines, como croque madame e monsieur, além de uma imersão deliciosa por cafés especiais e drinks, com destaque para os preparados com café, como o Cold Bordô Gin, que mistura cold brew, gin e essência de romã.

Foto: Divulgação

Sobre a padeira Rose Pinheiro

Química formada pela Universidade de Brasília (Unb), Rose Pinheiro, que sempre se interessou por cozinha afetiva e artesanal, iniciou na arte da panificação artesanal em 2018 e nunca mais tirou a mão da massa!

Encantou-se pelo mundo da panificação e pelos processos de fermentação, o que a levou a pesquisar e aprofundar-se nas técnicas de fabricação artesanal com levain (fermento natural).

Em 2021, abriu a Cerrado Bakery, com apenas 2 funcionárias, e, à medida que o tempo passava, aumentavam os clientes e a produção. E, agora, para alegria da padeira Rose Pinheiro, a Cerrado Bakery é uma realidade, que já conta com 9 funcionárias, prontas para oferecer um atendimento acolhedor e afetivo!

Serviço

Cerrado Bakery Cafeteria

Rua 25, Lote 30, Bloco C, Loja 6 – Park Style, Águas Claras

Contato e delivery: (61) 99186 3510

Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 12h às 20h e aos sábados das 10h às 19h. Formas de pagamento: Dinheiro e cartões de débito e crédito.

[email protected]

@cerradobakery