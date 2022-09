4ª edição do Petisqueiros do Pontão traz música e gastronomia

Evento vai de 22 de setembro a 7 de outubro e conta com a participação de dez casas

Ele está de volta e este ano com muitas novidades. O Pontão retorna com sua a sua 4º edição da competição Petisqueiros, que define o melhor petisco do festival de 2022, agora acompanhado de uma programação musical. O complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul, convidou suas operações para criar receitas especiais para embalar o happy hour da vista mais bonita da cidade. São dez receitas únicas com a temática: “entre amigos, petiscos para compartilhar”, que disputarão o título de melhor petisco. O ganhador será definido em processo composto por duas etapas: pelo voto de um júri e pelo voto popular.

O júri variado, composto por personalidades de Brasília, influenciadores e jornalistas, irá votar em três categorias: criatividade, sabor e apresentação. Os três mais votados irão para votação popular no site do Pontão. A votação acontece de 26 de setembro a 6 de outubro. O anúncio do vencedor será no dia 7, último dia do festival Petisqueiros.

Outra novidade deste ano é a gastronomia acompanhada de uma programação cultural. Para embalar o happy hour, nas quintas-feiras, o Pontão preparou apresentações musicais variadas, com Jazz, samba e MPB. Estão escalados para se apresentar as cantoras Adriana Samartini (em um show especial com axé e MPB), dia 22/09; Rosana Brow (com os clássicos do jazz), dia 29/09; e a banda de samba Sete na Roda, 06/10. As apresentações acontecerão em locais diversos do Pontão. A novidade das apresentações é que as operações oferecerão carrinhos com vendas de bebidas e petiscos no local.

Para a administradora do Pontão, Sandra Campos, “o Petisqueiros visa despertar a criatividade das casas participantes, que podem se aprimorar cada vez mais e descobrir novos sabores, atendendo ao paladar do público”.

Confira as opções da 4ª edição do Petisqueiros:

FAUSTO & MANOEL

Asas de frango empanadas na farinha de panko, cuscuz marroquino e molho de gengibre com pimenta calabresa. R$ 74,90. Serve duas pessoas.

GRAN BIER

Polenta crocante com rabada e aioli de agrião. R$ 46,00. Serve duas pessoas.

MANZUÁ

Camarões grelhados com queijo coalho e catchup de goiabada. R$ 75,00 Serve duas pessoas.

MED CUISINE

Arancini de moqueca de camarão. Bolinho cremoso de risoto de moqueca empanado e frito com camarão e aioli de coentro. R$ 49,00.

MORMAII

Cestinha Mar e Terra. Cestinha de bananas-da-terra recheadas com camarão. R$ 65,00. Serve duas pessoas.

PASTELARIA DO BETO

Croquete de cupim com aioli trufado e geleia de pimenta biquinho. R$ 57,90. Serve duas pessoas.

SAME SAME

Chikin: frango frito coreano, famoso no mundo DORAMA. Coxinhas da asa de frango perfeitamente crocantes, com molho hot de abacaxi da casa (ligeiramente picante) servido com gergelim e coentro. Tudo isso em uma galinha de madeira feita à mão. R$ 79,90. Serve duas pessoas.

SALLVA

Três unidades de Eisenbahn Unfiltered + Baby Beef Angus grelhado com molho de cogumelos e fritas. R$ 120,00. Sem as cervejas: R$ 95. Serve duas pessoas.

SOHO

Filé com shimeji: tiras de filé mignon ao molho shoyu com shimeji. Acompanha torrada de pão ciabatta com alho. R$ 89. Serve duas pessoas.

WINE GARDEN

Cestinha de camarão: cestinha de massa de pizza frita para rechear na hora com a nossa panelinha de camarão ao molho de gorgonzola. R$ 79. Serve duas pessoas.

4ª edição do Petisqueiros do Pontão

Quando: de 22/09 a 7/10

Onde: Pontão do Lago Sul

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br