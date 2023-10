15 perguntas e respostas sobre o consumo de ovo

Instituto Ovos Brasil, entidade que leva informação à população sobre as propriedades nutricionais do ovo, tira dúvidas sobre o alimento

Ingrediente com presença garantida no prato de grande parte da população mundial, o ovo é considerado um dos alimentos mais completos para a dieta humana, pois contém quase todos os nutrientes que o corpo necessita.

Mesmo sendo uma excelente fonte de proteína a preço acessível, há mitos e verdades que rondam o alimento. Buscando sempre esclarecer as principais dúvidas, o Instituto Ovos Brasil, entidade sem fins lucrativos, que foi criada em 2007 com objetivo de levar informação à população sobre as propriedades nutricionais do ovo e os benefícios que o alimento proporciona à saúde, responde abaixo os principais questionamentos. Confira:

Quais os benefícios do alimento ovo?

O ovo é um alimento saboroso e acessível. Excelente fonte de proteína e uma combinação de nutrientes muito importantes para a saúde do organismo, tais como vitaminas, minerais, carotenóides que possuem ação antioxidante e gorduras mono e poliinsaturadas.

O ovo tem algum papel importante relacionado à saúde dos olhos?

A gema possui os carotenoides luteína e zeaxantina que são extremamente antioxidantes e protegem os olhos da luz. Estes carotenóides ficam depositados numa região da retina, chamada mácula, área responsável pela visão. Na ausência destes pigmentos, pode ocorrer a degeneração macular relacionada à idade – uma doença que compromete a visão e pode provocar cegueira de forma irreversível. São estes carotenóides que proporcionam a cor amarelada a gema.

A proteína do alimento está contida somente na clara?

A proteína do ovo está distribuída na clara e gema. O ovo possui em torno de 6g de proteína, em torno de 3.6g na clara e 2,7g na gema.

Existe diferença entre ovos brancos e vermelhos?

A coloração da casca do ovo está relacionada à raça da galinha. Na prática, não existem diferenças na composição nutricional entre os dois tipos de ovos.

Qual o valor calórico do ovo?

O ovo possui por volta de 70 calorias.

Por que o ovo pode ser importante para dietas?

O ovo é um alimento rico e com excelente propriedade nutricional. A presença de proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e carotenóides luteína e zeaxantina podem melhorar a qualidade da alimentação e incrementar a dieta.

Existem estudos que associam emagrecimento ao consumo do ovo?

Sim, alguns estudos foram realizados com o objetivo de avaliar o consumo do ovo no café da manhã e o poder de saciedade. O que se verificou é que a proteína do ovo proporciona saciedade e pode estar relacionado à liberação de hormônios da saciedade. Então, quando é consumido no café da manhã, proporciona satisfação evitando beliscos ao longo do dia.

Por que o ovo é tão importante para a alimentação?

O ovo é uma fonte de proteína importante e possui na sua composição vitaminas, minerais, carotenóides, luteína e zeaxantina e pode contribuir para uma alimentação mais saudável. Além disso, o ovo é um alimento prático e versátil, muito apreciado pela população e muito acessível.

Se o ovo possui colesterol em sua composição, ele não seria o responsável pelo aumento do colesterol no corpo humano?

Cerca de 70% do colesterol circulante é produzido no fígado e apenas o restante advém da ingestão alimentar. O fígado é o grande produtor de colesterol do corpo. Isso porque, o colesterol é um tipo de gordura fundamental para o bom funcionamento do organismo, ele é matéria-prima para a produção de hormônios sexuais, vitamina D, secreção biliar e participa da estrutura de todas as células (principalmente cérebro). Atua no intestino como se fosse um “detergente”, melhorando a digestão e absorção de gorduras. O desequilíbrio do organismo, alimentação irregular, excesso de gorduras saturadas, deficiência de fibras são alguns fatores externos relacionados ao aumento do colesterol.

O ovo possui algum nutriente importante que justifique o seu consumo?

O ovo é um dos poucos alimentos que contém na composição vitamina D. É também rico em colina, um nutriente responsável pela condução de impulsos nervosos e formação do centro da memória. Possui também de forma expressiva selênio, um mineral antioxidante e ainda todo um composto antioxidante – vitamina A,E, Mg, Zn.

Qual a relação do ovo com a função cognitiva?

O ovo possui na sua composição colina, uma vitamina do Complexo B que é um componente de todas as células, atua na condução do impulso nervoso e é responsável pela memória e auxiliando na cognição.

Por que o alimento é importante para a gestante e para o feto?

A colina, um complexo B, é fundamental na alimentação das gestantes, para que o bebê tenha um cérebro saudável. Ela atua no fechamento do tubo neural do feto e é também responsável pela formação da memória.

Como ocorre o processo de pasteurização do ovo líquido?

Os ovos são quebrados por equipamentos automáticos que separam a clara da gema. Estes produtos são homogeneizados, filtrados e seguem para a pasteurização que consiste na utilização de aquecimento e resfriamento rápido com objetivo de eliminar os microrganismos sem alteração do produto. Após a pasteurização, o ovo é embalado e mantido sob refrigeração.

Existe diferença entre ovo líquido e ovo in natura?

Não existe nenhuma diferença nutricional entre eles.

Há um limite de consumo diário de ovos?

Diversos estudos mostram que o consumo de 1 ovo/ dia não aumenta o risco de doenças cardiovasculares e nem acidente vascular cerebral além de favorecer um melhor aporte de nutrientes para o organismo. Já outro estudo realizado com uma dieta plant based, e a ingestão de 2 ovos diários não promoveu alterações na saúde metabólica. Um dos estudos realizados por Di Marco e colaboradores mostrou que o consumo de 2 a 3 ovos diariamente melhorou a fração HDL (também conhecido como “colesterol bom”) e aumentou os níveis de luteína e zeaxantina séricas.

