Especialista em design floral apresenta tendências de decoração para a primavera 

Conhecida por suas cores vibrantes e aromas marcantes, a primavera é a principal estação do ano em que tons como amarelo, laranja, verde e rosa emergem no universo da decoração, moda e beleza. Luiza Fiorito, decoradora de eventos e especialista em design floral, compartilha insights valiosos sobre as tendências em decoração especialmente para essa estação.

Muitos eventos acontecem durante a primavera, mas um grande questionamento é saber como inovar e usar a estação do ano a favor da decoração. A especialista que assinou o mais recente desfile da marca PatBo no New York Fashion Week (NYFW), retorna ao Brasil repleta de novidades e divide todas em primeira mão. Confira a seguir:

Uma das dicas mais importantes é aproveitar a vasta variedade das espécies que a primavera oferece. Não tenha medo de apostar no mix de flores, cores vibrantes, tamanhos e texturas.

O arranjo “descabelado”. Esse tipo de arranjo remete a um formato orgânico. É perfeito para quem tem a personalidade mais leve, a energia mais romântica, fluída, delicada e bem primaveril.

Décor “Jardim Indoor”. Durante a primavera, apostar em um evento aberto em um jardim, por exemplo, torna o clima aconchegante e agradável, mas lembre-se de certificar que terá alguma cobertura, é muito comum ter chuvas repentinas nessa época do ano. Para as festas que acontecem dentro de salões de festas mas querem trazer um ambiente mais leve e florido aposte na decoração “Jardim Indoor”.

Toques personalizados. A personalização é uma tendência contínua na decoração de eventos, e na primavera, isso se estende a detalhes como convites, lembranças e até mesmo no menu degustação. Incorporar elementos pessoais e únicos em seus eventos criam experiências memoráveis.

Por fim, não tem como falar de primavera e não falar de flores: “Para as românticas, abusem das Rosas, Boca de Leão para as mais espontâneas, Antúrios para as ousadas, Lírios para as maximalistas, Callas para as elegantes, Orquídeas para as clássicas.”, afirma Luiza Fiorito.