Em 2024, mais de 34% das brasileiras vão namorar pessoas que não tente mudá-las

Pesquisa do Bumble, app de relacionamentos, analisou as tendências de namoro para o próximo ano; confira

Em 2024, os solteiros pretendem ir na contramão da busca constante pela melhoria pessoal. Mais de 2 em cada 3 mulheres entrevistadas (67%) pela pesquisa de tendências do Bumble devem escolher medidas ativas para serem mais felizes com quem são aqui e agora. Na verdade, 34% das mulheres agora só vão namorar pessoas que não tentem mudá-las, apontando para uma aceitação radical de quem são.

De acordo com o estudo, houve um aumento de pessoas que buscam o auto-aperfeiçoamento, lutando para se tornarem a versão perfeita de si mesmas. Isso levou a maioria dos solteiros (72%) a sentir pressão constante para encontrar maneiras de melhorar constantemente, levando a 20% dos entrevistados a se sentirem indignos de um parceiro neste ano.

A pesquisa foi realizada pelo Bumble usando pesquisas internas entre 21 e 26 de setembro de 2023 com uma amostra de 26.849 membros do Bumble em todo o mundo, incluindo o Brasil.

As tendências de 2023 do Bumble focaram em buscar o amor no exterior com o “Wanderlove”, namorar fora do seu tipo usual com o “Open-casting” e estabelecer novos limites com nossos parceiros, nossa vida profissional e nossas finanças. Olhando para o futuro, com 25.000 solteiros entrevistados, 2024 está definido para ser o ano do “eu” nos encontros e relacionamentos, com mais pessoas olhando para dentro e avaliando o que valorizam e desejam.

Essa priorização pessoal leva os solteiros a rejeitarem a busca constante pela perfeição, a abandonarem planos desatualizados, a desafiarem a “jobificação” e a atribuírem mais valor à vulnerabilidade emocional, à autoaceitação e a prioridades compartilhadas.

À medida que entramos em 2024, há um clima de otimismo e clareza para o “ano do eu”, pois a pesquisa do Bumble* mostra que mais da metade (61%) das mulheres pesquisadas estão entrando no novo ano com uma visão clara do que desejam em suas vidas românticas.

As previsões de tendências de encontros do Bumble também incluem:

Romance intergeracional: Ampliando o conceito de namorar fora do seu “tipo”, houve um aumento nos relacionamentos intergeracionais. Os solteiros no Bumble estão cada vez mais abertos a conexões com pessoas mais velhas e mais jovens. Para 51% das pessoas, a idade não é um fator definidor ao namorar, com quase metade (48%) das mulheres dizendo que agora estão mais abertas a namorar alguém 1-2 anos mais jovem. Também estamos mudando a forma como vemos os relacionamentos dos outros, com mais de 1 em cada 3 (35%) mulheres no Bumble afirmando que vem julgando menos relacionamentos com diferenças de idade ao longo do último ano.

Causas compartilhadas: Os solteiros de hoje valorizam prioridades compartilhadas e esperam que seus parceiros não apenas se preocupem com causas sociais, mas também se envolvam ativamente. Val-Core refere-se ao aumento das pessoas valorizando o envolvimento em questões que lhes importam. Para 32% das pessoas no Bumble, é essencial que seu parceiro se envolva ativamente na política e em causas sociais, e isso os torna mais atraentes. Quando se trata de encontros, a pesquisa do Bumble mostra que as mulheres são menos receptivas a pessoas com visões políticas diferentes, e para mais da metade (54%) das mulheres, o potencial parceiro não estar ciente dos problemas da sociedade é considerado um “turn-off”.

Intimidade emocional: Para as pessoas de hoje, e especialmente para as mulheres, parece que a atração se resume a uma coisa fundamental: intimidade emocional. Os solteiros estão focados em encontrar segurança e compreensão, com mais de um terço (36%) das pessoas entrevistadas no Bumble acreditando que a intimidade emocional é agora mais importante do que o sexo. Quando se trata de encontros, 3 em cada 4 mulheres (77%) afirmam que é fundamental que seu parceiro tenha compreensão tanto da intimidade emocional quanto da física. Em 2024, é hora de entrar em contato com suas emoções.

Nova masculinidade: O ano tem sido marcado por conversas globais sobre masculinidade e papéis de gênero na moda, mídia, música e cinema. Quando se trata de relacionamentos, 30% dos homens afirmam ter mudado ativamente seu comportamento, tornando-se mais vulneráveis e abertos com as pessoas com quem estão saindo. Para a mesma porcentagem de homens, essa abertura recém-descoberta teve um impacto positivo em sua saúde mental.

Menos pressão: As pessoas, especialmente as mulheres, continuam a sentir uma pressão constante para seguir os caminhos tradicionais de relacionamentos. Em 2024, estamos vendo o declínio dessas expectativas em favor das mulheres que escolhem ativamente construir seu próprio caminho, com 1 em cada 3 (37%) mulheres dizendo que não estão mais focadas em seguir esses marcos tradicionais. Isso se reflete nas intenções, com 69% das mulheres procurando um relacionamento de longo prazo e apenas 10% buscando o casamento. Para 20% das mulheres, isso significa namorar apenas pessoas que têm a mesma perspectiva em relação ao que procuram. Para 15%, isso significa evitar ativamente amigos e familiares que as pressionam.

Tudo ao seu tempo: A priorização do autocuidado e da saúde mental este ano levou a mais da metade (66%) dos solteiros a serem mais abertos sobre sua saúde mental e a fazer um esforço consciente para desacelerar. As pessoas solteiras estão reformulando a forma como namoram para proteger melhor sua saúde mental, com 28% praticando o “slow dating” e levando em consideração a quantidade de encontros para garantir qualidade em vez de quantidade, principalmente entre as mulheres. Na verdade, quase 1 em cada 3 (30%) mulheres estão procurando ativamente pessoas que valorizem tanto o tempo quanto o autocuidado. Isso traz de volta uma tendência que o Bumble identificou na pandemia, desafiando a “jobificação” do amor, com 1 em cada 3 pessoas sendo ativamente desencorajadas por quem trata um encontro como uma tarefa obrigatória.

“Nossa pesquisa mostra que as conversas culturais estão influenciando fortemente a forma como as pessoas no Bumble abordam o namoro: fortalecendo seu senso de identidade e buscando indivíduos que valorizam o que é importante para eles, seja causas sociais, estilos de vida ou simplesmente seu time esportivo favorito. Em 2024, começa uma nova era no namoro, na qual as pessoas terão mais poder do que nunca para priorizar o que valorizam e o que não estão dispostas a tolerar, resultando em uma clareza renovada sobre seus desejos românticos”, afirmou Javier Tuirán, Diretor de Comunicação para o Bumble na América Latina.

