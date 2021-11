Doce Natal do Parkshopping é um convite ao encanto, à solidariedade e a participar da promoção compre, ganhe & concorra

Campanha do centro de compras e experiências celebra o Natal com sorteio de SUV’s da Toyota, distribuição de panetones Havanna e Torre Solidária

O Doce Natal do ParkShopping chegou emanando aromas, sabores, brilho, solidariedade e uma promoção imperdível. Na bagagem do Papai Noel, que desembarcou no centro de compras e experiências em 14 de novembro, o encanto que a data propõe, a esperança de dias melhores e presentes muito especiais: milhares de panetones Havanna e dois Corolla Cross, o SUV recém-lançado da Toyota. A decoração do Doce Natal exibe as delícias, os aromas tradicionais de uma festa cheia de significados, e conta ainda com nuances incríveis da tecnologia. O público de Brasília poderá assistir, diariamente, um espetáculo de projeção mapeada, exibido na Praça Central do shopping entre 24 de novembro e 23 de dezembro.

Promoção compre, ganhe & concorra

A Promoção Natal ParkShopping 2021 começa em 23 de novembro e vai até 31 de dezembro. Desenvolvida na modalidade Compre, Ganhe & Concorra, R$500 (quinhentos reais) em compras nas lojas participantes valem um delicioso panetone Havanna, com o saboroso recheio de doce de leite argentino, e um número da sorte para concorrer aos dois SUV’s Corolla Cross. E atenção, clientes MultiVC Gold têm números da sorte em dobro até o último dia da promoção. E tem mais vantagens! Entre 26 e 28 de novembro, devido à Black Friday, todos os clientes ganham números da sorte em dobro.

As trocas das notas serão feitas exclusivamente pelo Multi. Basta baixar o aplicativo, disponível gratuitamente para Android e IOS, e fazer o cadastro. É simples, sustentável e rápido. O brinde tem estoque limitado (um por CPF cadastrado) e será entregue ao cliente mediante apresentação de documento de identificação com foto e do QRCode gerado pelo Multi e validado pelo promotor, no balcão de troca, localizado no 2º Piso, próximo ao Cinema. O regulamento completo da promoção pode ser acessado no site www.parkshopping.com.br . O sorteio dos dois números da sorte será em 5 de janeiro de 2022. A apuração será dia 7 do mesmo mês.





Um natal para compartilhar esperança e doçura

O Doce Natal é uma celebração da vida e reserva momentos que se tornarão inesquecíveis. A projeção mapeada, desenvolvida especialmente para o fim de ano do ParkShopping é uma atração inédita nos shoppings de Brasília, uma experiência lúdica, impactante e planejada para surpreender o público da cidade. O espetáculo toma a Praça Central, diariamente, a partir das 19h, tem duração de 5 minutos e será acompanhado de trilha sonora natalina para envolver e encantar crianças e adultos! “É um presente para o Natal da nossa cidade. Passamos por momentos muito desafiadores, mas acreditamos em recomeços, temos esperança em tempos melhores. É hora de reconstruirmos sonhos, de brindarmos a vida. Essa é a mensagem do Doce Natal”, detalha Natália Vaz, superintendente do ParkShopping.

A Praça Central do ParkShopping tem muito mais! Além da projeção mapeada, uma enorme árvore de 12 metros, iluminada com milhares de lâmpadas de LED, com passagem interna sonorizada, aromatizada e decorada com referências às delícias açucaradas, como cupcakes, balas bicolores, chocolates, biscoitos, pirulitos e donuts convida o público a se conectar com essa época mais que especial. Bem próxima à grande árvore, crianças e adultos podem se encontrar com o Papai Noel, que estará ao vivo e a cores em seu trono, prontinho para aquele encontro amistoso e marcante, com toda segurança. O público pode, também, visitar a Casa de Doces. É nela que todas as delícias da festa são preparadas por Papai e Mamãe Noel, que se movimentam, animatronicamente, na acolhida a cada visitante. Os dois personagens são rodeados pelos aromas que marcam esse tempo festivo, pelas cores e luzes que piscarão para sempre na memória afetiva de cada um que por ali passar, um cenário perfeito para fotos com amigos, registros com a família ou selfies que esbanjam criatividade com a hashtag do momento (#docenatalpks).

Uma série de outras atrações colorem o ParkShopping, como gingers infláveis gigantescos revestidos de pelúcia, cogumelos super coloridos, um cupcake giratório para divertir as crianças menores, bengalas bicolores e carrinhos de doces com bonecos animatrônicos. Os corredores e as entradas do shopping também abraçam o fim de ano com a magia do Doce Natal, um projeto criativo assinado pela Zero57. O Bosque das Jaboticabeiras e a área externa também reluzem o Natal no centro de compras e experiências. Com projeto de design e iluminação da Blachère, a fachada, os arcos, as palmeiras, os pórticos e passeios refletem o brilho do Doce Natal. “O Natal do ParkShopping foi detalhadamente planejado para que a nossa decoração desperte todos os sentidos dos clientes e visitantes que por aqui passarem. É um convite ao encanto, a tempos mais afáveis, à emoção”, revela Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping. Uma das novidades dessa temporada natalina são os brindiles iluminados que adornam a passarela que liga o PKS ao Corporate.





Natal Solidário

Natal que é Natal desperta o olhar fraternal ao próximo. Como é tradição, a decoração do ParkShopping traz ao público a oportunidade de abraçar, juntamente com o centro de compras e experiências, uma causa social. Este ano, uma Torre Solidária, um grande brinquedo de sete metros com capacidade para até oito brincantes simultaneamente, divertirá crianças, adultos e será um abraço à solidariedade. Todos que quiserem se esbaldar na atração serão convidados a contribuir com R$25 (um circuito) ou R$40 (dois circuitos) por pessoa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A compra de ingressos também poderá ser feita antecipadamente pelo Sympla. Parte do valor arrecadado durante o período de funcionamento da atração será destinado ao Centro Santo Aníbal Maria (@cs_santoanibal), que acolhe mais de 350 crianças em situação de extrema vulnerabilidade social. Localizada no Guará, a instituição ampara e oferece alimentação, educação e atividades sociopedagógicas à garotada protegida pelo projeto. Toda ajuda é muito bem-vinda! Por isso, uma urna ficará ao lado do brinquedo para quem quiser contribuir com quanto puder. O valor integral arrecadado na urna será destinado ao Centro Santo Aníbal Maria.

PROMOÇÃO DOCE NATAL PARKSHOPPING

Quando: de 23 de novembro a 31 de dezembro

Mecânica Promoção Compre, Ganhe & Concorra: R$500 em compras valem um panetone Havanna (1 brinde por CPF) e um número da sorte para concorrer aos dois Corolla Cross.

Entre 26 e 28 de novembro, devido à Black Friday, todos os clientes ganham números da sorte em dobro.

Clientes MultiVC Gold têm números da sorte em dobro até o fim da promoção.

Como: as trocas de notas serão feitas exclusivamente pelo aplicativo Multi, disponível gratuitamente para Android e IOS.

Sorteio dos números da sorte: 5 de janeiro de 2022.

Apuração: 7 de janeiro de 2022.

Balcão para a retirada do PANETONE: 2º Piso, próximo ao Cinema

Brinde: o panetone é limitado a uma unidade por CPF cadastrado. O brinde será entregue ao cliente mediante apresentação de documento de identificação com foto e do QRCode gerado pelo Multi.

Regulamento da promoção no site www.parkshopping.com.br

DOCE NATAL DO PARKSHOPPING

Horários de Visitação ao Papai Noel até 24 de dezembro: consulte em www.parkshopping.com.br

Visitação Decoração Interna e Externa do ParkShopping: até 2 de janeiro de 2022, no horário de funcionamento do shopping.

Video Mapping: de 24 de novembro a 23 de dezembro, a partir das 19h

Torre Solidária

Funcionamento ao público: de 14 de novembro a 2 de janeiro

A Torre Solidária tem 7 metros de altura. Para brincar é necessário ter altura mínima 1m

O brinquedo comporta 8 pessoas simultaneamente, com peso total máximo de 700kg

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Valor da entrada: R$25 (um circuito); R$40 (dois circuitos).

Uma urna ficará ao lado do brinquedo para quem quiser contribuir com o valor que puder.