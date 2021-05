Como montar uma grazing food

Olá vizinhas, tudo bem ?!

Meu nome é Mônica e quando criei o ig foi com a intenção de conhecer outras pessoas que fazem e gostam de mesa posta e compartilhar esse universo que envolve o ato de receber bem. Desde que casei sempre tive muito prazer em organizar minha casa e deixá-la o mais confortável e aconchegante possível, criando uma atmosfera de amor e paz, e no meu ig vocês podem conferir um pouco mais desse amor e carinho que emprego em minhas atividades domesticas para transformar minha casa em um lar. Recentemente compramos nossa casa e estamos passando por um período de [email protected]_damonica43formas, com isso veio à necessidade de trocar o nome do ig, que hoje se chama. Tenho três filhos e dois pets, carioca de nascimento e capixaba de coração, atualmente morando no entorno do DF, sou formada em Pedagogia e atuou na área da educação como Supervisora Pedagógica.

E a dica de hoje é para quem curte ficar em casa e receber a família de uma maneira prática, requintada e sem muito trabalho.

No momento que estamos vivendo, ficar em casa é o ideal, mas quem disse que ficar em casa precisa ser chato?

Ficar junto de quem realmente importa é o bom da vida! E para tornar esse momento mais agradável, que tal montar uma belíssima “grazing food”? Um jeito prático e sofisticado de servir.

O termo “grazing food” significa comida espalhada ou comida esparramada e é uma tendência que tem crescido muito nas redes sociais e no jeito de servir a comida, porque além de bonito e gostoso, fica bem em qualquer ocasião, além de ser super prático é ideal para quem gosta de receber amigos e familiares, com muito estilo e amor.

Apesar do nome sofisticado, não é nenhuma novidade, o grazing food é a velha tábua de frios, com uma nova roupagem, porque além dos frios, as tábuas são compostas de pães variados, geléias artesanais, pastinhas, nuts, queijos variados, frutas secas e frescas, mel, antepastos e uma variedade de charcutaria, distribuídos em uma tábua de maneira harmoniosa. Esses itens, além de ficarem lindos quando dispostos em uma tábua, proporcionam uma verdadeira explosão de sabores e texturas diferentes e convidam a harmonização de vários sabores inexplicavéis. Mas preste atenção quando for fazer a sua grazing food, evite colocar as torradas e castanhas próximas aos produtos úmidos para não perder a crocância.









Aproveitando que o final de semana está batendo às portas e partilhar momentos ao redor da mesa é sempre um momento muito especial, que tal essa linda inspiração para o final de semana?

Crie uma atmosfera agradável, música ambiente, luz de velas, monte uma linda grazing food para compor a sua mesa, aproveite o momento regado de boas conversas, boas risadas, excelente histórias e muito amor e carinho. Porque compartilhar momentos com quem gostamos é o que importa!

