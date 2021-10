Veja como preparar um cantinho do meu lar do jeitinho que sempre sonhou de forma rápida, prática e melhor, super barato!

Olá vizinhas, tudo bem? A dica de hoje é como montar um provador em casa gastando bem pouco. Chamo-me Whallana Rodrigues do instagram @cantinho_da_lana. Sou maranhense, evangélica, casada, mão e dona de casa. Decidi vir morar em Brasília em 2013. Deus e a Minha Família são a minha base, e minha força.

Em Janeiro de 2019 criei o instagram com intuito de compartilhar meu dia a dia e dividir com meus seguidores, minhas experiências, receitas, dicas em geral e caseirices. Amo cuidar do meu Lar, da minha família.

Moro de Aluguel, e sempre tive vontade de ter um cantinho para fazer minhas fotos de Looks um (provador). Com o decorrer de uns meses desanimei por morar de aluguel porque não teria como fazer uma parede de tijolinhos bonita como desejava, então os dias se passaram e eu não desisti, falei para mim mesma que era possível sim. Então fui a uma marcenaria mandei fazer um cabideiro e, confesso que fiquei preocupada com o valor mesmo antes de saber.

Para minha surpresa o rapaz cobrou $ 60,00. Foi isso mesmo, eu fiquei abismada porque foi barato. Na oportunidade, aproveitei para fazer também um nicho, que custou $30,00.

E a parede? Toda branca eu não queria, faltava alguma coisa. Tentei um papel de parede, mas não funcionou porque a parede é feita com textura e o papel não grudou. Então fui a uma malharia e comprei 3 metros de um tecido estampado com os famosos e tão desejados “tijolinhos”, que tanto queria. Pense na alegria? Fiquei bastante feliz. Coloquei-o na parede com a ajuda de 2 pregos.

E o tapete? Precisava de um tapete. Então que me veio a mente o tapete da sala, que tenho 3 anos. Foi ele mesmo que iria ficar no cantinho do provador. O espelho tinha que ser um cheio de luzes bem chique né? Provador que se preze precisa de um espelho assim. Usei um simples que eu já tinha em casa mesmo. Parafusei na parede e ficou maravilhoso!

Em uma loja de decoração comprei uma planta artificial, o vasinho, porta retrato e uma plaquinha decorativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O meu @ em mdf mandei fazer, e sim, ficou do jeitinho que eu queria. No final gastei $170,00 em tudo, com exceção do tapete e do espelho.

Era isso eu queria trazer para vocês, sempre via fotos lindas no Instagram, e pensava, nossa eu nunca vou consegui um cantinho desses. Foi quando parei de reclamar e corri atrás dos meus sonhos. Não é porque moro de aluguel que não posso deixar os cantinhos do meu Lar do jeitinho que sempre sonhei. Basta querer. Só precisamos criar condições para isso.







Como vocês podem conferir pela foto, realizei o desejo de ter em casa um provador. Agora poderei fazer meus looks e compartilhar com vocês. Fui lá e fiz, provei para mim mesma que é possível sim, basta acreditar em Deus e usar a criatividade.

Estou com o coração cheio de gratidão e amando o resultado, ficou do jeitinho que eu queria. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Sempre que precisar as portas sempre estarão abertas para você vir e entrar!!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bjocas e até a próxima. Obrigada ao @encontrodevizinhasbsb pela oportunidade!