‘Diabão’ chora com homenagens de fãs que tatuaram o rosto dele: ‘emocionado e orgulhoso’; veja as imagens

Michel Praddo, conhecido como ‘Diabão’ entrou para o Guinness como o homem com o ‘maior número de implantes na cabeça’

Dois fãs de Michel Praddo, também conhecido como ‘Diabão’, tatuaram o rosto do homem na pele.

As tatuagens foram feitas por pessoas que têm relações diferentes com o ‘Diabão’. Fernando Becker é amigo e teve o rosto do colega desenhado no pescoço.

Já Renato Bonani, apesar de ainda não ter encontrado o tatuador pessoalmente, fez a tatuagem na lateral do tronco por admirar a trajetória dele nas modificações corporais.

Conheça o ‘Diabão’

Michel Praddo tem quase todo o corpo tatuado e várias modificações, incluindo chifres implantados na testa. Ele é casado com a modificadora corporal Carol Praddo, conhecida como Mulher Demônia.

Os dois estão juntos há mais de dez anos, e passaram a fazer modificações mais extremas há quatro. As mudanças começaram com o Diabão, mas Carol entrou na onda pouco tempo depois.

Segundo o tatuador, que tem mais de 80% do corpo tatuado, já foram feitos mais de 60 procedimentos de modificações corporais. Em 2023, ele realizou o sonho de entrar para o ‘Guinness’ como o homem com o maior número de implantes na cabeça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução

Veja, abaixo, as principais modificações corporais de ‘Diabão’: