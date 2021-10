Dia dos Professores: veja 7 opções de presente para os mestres

Pensando em todos os professores, a Remembear criou uma coleção incrível para a data

Dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor no Brasil inteiro. A data tem como objetivo homenagear e prestigiar a profissão que forma os futuros profissionais do país. Pensando em transmitir carinho para os professores nessa data, a Remembear criou uma coleção de presentes especialmente para os mestres.

Com elementos que lembram muito bem o magistério, como a maçã e o quadro de giz, a dona da Remembear, Fabiani Christine, conta que o objetivo dos presentes é demonstrar carinho e gratidão. “Os professores fazem parte de grandes momentos da nossa vida, além de nos ensinarem muita coisa. Então é importante retribuir com um carinho e um presente”, fala.

Caneca para todo momento

O primeiro presente que a Remembear apresenta é a caneca personalizada. Com duas estampas diferentes, você pode personalizar a caneca com o nome do professor presenteado (R$ 45,00), e acrescentar uma embalagem com estampa de maçãs ou quadro de giz (R$ 35,00).

Para fazer um presente duplo, Fabiani recomenda a caixa de infusões para chá. “É a combinação perfeita para um professor. O kit vem com 3 infusões: camomila, alecrim e hibisco”, comenta. A caixa é de acrílico e cada infusão vem em uma maçã também de acrílico (R$ 95,00).

E os presentes com caneca não param por aí! Para aqueles professores que amam doces, a Remembear preparou um kit de bolo de caneca. Além de uma mistura de bolo de caneca de chocolate, o kit vem com uma caneca que pode ser personalizada com o nome do presenteado (R$ 85,00).

Doçuras do coração

Doce é uma das melhores coisas da vida, e a Remembear pensou em presentes especiais para aqueles professores formiguinhas. O primeiro presente são jujubas, que podem ir tanto em maçãs de acrílico (R$ 24,50) ou em potinhos de vidro com a embalagem personalizada (R$ 21,50).

Já para os professores fãs de chocolate, a Remembear criou duas caixas com barrinhas de chocolate: a primeira é de acrílico e contém 3 barrinhas com embalagens personalizadas (R$ 45,00), enquanto a segunda é uma caixa cartonada personalizada e 5 barrinhas também personalizadas (R$ 85,00).

Autocuidado é tudo!

Já para aqueles alunos que acham que o professor precisa de um momento de descanso, a Remembear também tem presentes assim. Um dos presentes favoritos de Fabiani, as velas aromáticas podem ser uma ótima escolha! A vela tem a embalagem personalizada (R$ 65,00), e pode ser embalada em uma caixinha estampada de maçãs (R$ 35,00). “Uma dica é combinar a vela com o álcool em gel de embalagem também personalizada (R$ 14,50)”, aconselha Fabiani.

O último presente da linha é um incrível kit de escalda pé (R$ 32,90). “Esse kit vem em uma latinha personalizada e o aluno pode escolher entre dois escalda pés diferentes”, explica Fabiani.

Serviços

A Remembear é uma empresa especializada em papelaria personalizada e presentes com significado. É um Empório de Delicadezas, um negócio diferente, com gosto próprio e um leve cheiro de infância. “Vendemos presentes com significado, fazemos embalagens de encher os olhos, criamos convites e toda parte de Papelaria personalizada. Com uma diferença: damos a você o direito de expressar o seu gosto na escolha daquilo que oferecemos”, explica Fabiani.

Para quem deseja ter algumas das fofurices produzidas pela Remembear, basta entrar em contato por telefone, instagram ou pelo site.

Remembear

Preço: de R$ 14,50 a R$ 95,00

Encomendas até 11/10

Telefone: (61) 3364-3012

WhatsApp: (61) 99100-1090 e (61) 99102-8228

Instagram: @remembearbrasil