Dia da Decoração: quatro dicas para transformar sua mesa posta

Fernanda Domecg, fundadora da FerDan Home, divide suas dicas e produtos que não podem faltar na montagem de uma mesa posta

Nesta segunda-feira (30) é comemorado o Dia da Decoração e a fundadora da FerDan Home, neolabel carioca de mesa posta e home décor, Fernanda Domecg, lista quatro dicas de como transformar sua mesa posta em uma mesa elegante, colorida e autêntica.

Para ajudar os amantes de mesa posta a criarem momentos memoráveis, Fernanda conta quais são os produtos que são capazes de elevar a experiência à mesa e oferecer um toque especial para colecionar memórias com sofisticação. Confira abaixo os quatro produtos com dicas que farão toda a diferença:

Jogos Americanos

Além de compor a mesa posta, os jogos americanos são fundamentais para cumprir o papel de receber copos, talheres e pratos. Coloridos, estampados, neutros e de diversos materiais, esse item consegue transpor a temática do evento ou ocasião. Os jogos americanos da FerDan são confeccionados com uma variedade de cartela de cor e estilos, encaixando em todas as ocasiões.

Divulgação

Louça exclusiva

Com uma seleção de pratos e louças internacionais e nacionais, FerDan oferece uma maneira simples de aprimorar a apresentação da mesa posta. Considerados joias, os pratos funcionam muito bem em composições que vão da mesa do café da manhã a um jantar especial.

Divulgação

Copos

Aposte em copos autorias e mescle as cores pela mesa. Para a mesa não ficar com uma estética sobrecarregada, invista no mesmo modelo de copo, mas com estampas alternadas.

Divulgação

Ressignificação de produtos

Para compor uma mesa posta de maneira autêntica, coloque uma peça inusitada. A Pipoqueira Pop Color se encaixa nesse momento, afinal, é um produto que pode ser ressignificado como apoio para outras bandejas ou até mesmo para servir comidas em um almoço de comemoração.

Divulgação