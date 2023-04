Decoração: Estilo industrial, o que é e como aplicar?

O estilo industrial é uma tendência de decoração inspirada nos antigos galpões e fábricas convertidos em espaços residenciais e comerciais. Ele celebra a estética crua e inacabada, combinando elementos rústicos e modernos. Aqui estão algumas dicas sobre como aplicar o estilo industrial em sua casa:

Materiais brutos e expostos: A característica mais marcante do estilo industrial é o uso de materiais brutos e expostos, como tijolos aparentes, concreto, ferro e tubulações. Esses materiais podem ser usados nas paredes, no piso, no teto ou em elementos estruturais, como vigas e colunas.

Paleta de cores neutra: Opte por uma paleta de cores neutra e sóbria, incluindo tons de cinza, preto, branco e marrom. Essas cores complementam os materiais industriais e ajudam a criar um ambiente coeso.

Mobiliário funcional e minimalista: Escolha móveis com linhas simples e design funcional, preferencialmente em materiais como metal, madeira e couro. O estilo industrial valoriza a praticidade e a simplicidade no mobiliário.

Iluminação exposta: A iluminação desempenha um papel importante na decoração industrial. Opte por luminárias pendentes com fios e lâmpadas expostas, trilhos de iluminação e arandelas em metal. As lâmpadas de filamento de carbono, estilo Edison, também são bastante populares nesse estilo.

Acessórios metálicos e industriais: Inclua elementos metálicos e acessórios que remetam à estética industrial, como prateleiras de ferro, escadas e rodas dentadas. Objetos vintage e reciclados, como placas de sinalização e maquinários antigos, também podem ser incorporados à decoração.

Texturas e tecidos naturais: Use tecidos naturais e texturizados, como linho, algodão e lã, para trazer aconchego ao ambiente. Almofadas, mantas e tapetes em tons neutros ajudam a equilibrar a frieza dos materiais industriais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espaços abertos e integrados: O estilo industrial valoriza a sensação de amplitude e a integração entre os ambientes. Se possível, opte por plantas abertas e com poucas divisórias, criando uma sensação de loft.

Obras de arte e fotografias: Adicione obras de arte e fotografias em preto e branco ou com temáticas urbanas para complementar a decoração e dar personalidade ao espaço.

Equilíbrio entre rústico e moderno: Embora o estilo industrial seja conhecido pela sua estética crua e rústica, é importante encontrar um equilíbrio com elementos modernos e confortáveis para criar um ambiente aconchegante e habitável.

Ao seguir essas dicas, você poderá aplicar o estilo industrial em sua casa, criando ambientes despojados, modernos e cheios de personalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como decorar a casa em Estilo Industrial gastando pouco?

Decorar a casa no estilo industrial gastando pouco é possível com criatividade e algumas estratégias de economia. Veja algumas dicas para alcançar esse objetivo:

Aproveite a estrutura existente: Exponha elementos arquitetônicos já presentes na casa, como paredes de tijolo aparente, vigas de madeira ou tubulações expostas. Isso ajuda a criar a atmosfera industrial sem gastar muito.

Faça você mesmo (DIY): Invista em projetos de faça você mesmo para criar móveis e objetos de decoração com materiais reciclados ou reaproveitados, como paletes, tubos de metal e caixotes de madeira. Há inúmeras ideias de projetos DIY disponíveis na internet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reutilize e recicle: Procure móveis e objetos usados em brechós, lojas de antiguidades, feiras de rua ou vendas de garagem. Muitas vezes, é possível encontrar peças únicas e interessantes por um preço acessível.

Aposte em cores neutras: Pinte as paredes com cores neutras, como branco, cinza ou bege, que são mais econômicas e fáceis de encontrar. Essas cores ajudam a criar a base para o estilo industrial.

Use materiais econômicos: Opte por materiais mais acessíveis, como cimento queimado, tijolos de concreto e compensado de madeira. Esses materiais podem ser usados para criar móveis, revestir paredes ou pisos e ainda garantir a estética industrial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Invista em iluminação simples: Prefira luminárias simples e econômicas, como pendentes com lâmpadas expostas, arandelas ou trilhos de iluminação. As lâmpadas de filamento de carbono, estilo Edison, também são uma opção acessível e estilosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Decore com objetos pessoais: Use objetos pessoais, como fotografias, livros e coleções, para decorar e dar personalidade ao espaço. Esses itens geralmente não têm custo adicional e ajudam a tornar o ambiente mais aconchegante.

Crie um ambiente minimalista: O estilo industrial valoriza a simplicidade e a funcionalidade. Evite excesso de móveis e objetos de decoração, o que também ajuda a economizar.

Planeje e estabeleça um orçamento: Antes de começar a decorar, estabeleça um orçamento e faça um planejamento detalhado, levando em consideração os materiais e objetos necessários. Isso ajudará a evitar gastos desnecessários e a manter o foco nas prioridades.

Seguindo essas dicas, é possível decorar a casa no estilo industrial gastando pouco e ainda criar um ambiente único, moderno e cheio de personalidade.

A valorização das Casas à venda na Granja Viana, Cotia, com o estilo industrial

Nos últimos anos, o estilo industrial ganhou espaço no mundo da decoração e do design de interiores, trazendo consigo uma estética inovadora e autêntica. Esse movimento também afetou o mercado imobiliário, valorizando imóveis em áreas como Granja Viana, Cotia. Neste artigo, vamos explorar como o estilo industrial contribuiu para a valorização das casas à venda na região.

Características arquitetônicas:

A Granja Viana possui imóveis com características arquitetônicas que se alinham ao estilo industrial, como pé-direito alto, vigas expostas e grandes janelas. Esses elementos, que antes eram vistos como imperfeições, passaram a ser apreciados e valorizados pelos compradores em busca de ambientes modernos e despojados.

Amplitude e integração de ambientes:

O estilo industrial preza pela sensação de amplitude e integração entre os espaços.

Casas à venda na Granja Viana que possuem plantas abertas e espaços integrados, como salas e cozinhas conjugadas, atraem compradores interessados nessa estética e, consequentemente, elevam o valor dos imóveis.

Reaproveitamento de estruturas antigas:

A região da Granja Viana possui uma mistura de construções novas e antigas, algumas das quais são ideais para a aplicação do estilo industrial. O reaproveitamento dessas estruturas permite a criação de ambientes únicos e cheios de personalidade, atraindo compradores e aumentando a demanda por esses imóveis.

Conexão com a natureza:

O estilo industrial se adapta bem à paisagem natural da Granja Viana, que é repleta de áreas verdes e vegetação exuberante.

A combinação de elementos rústicos e modernos proporciona uma conexão harmoniosa com o entorno e torna os imóveis da região ainda mais atraentes para compradores que buscam qualidade de vida e contato com a natureza.

Personalização e versatilidade:

O estilo industrial oferece versatilidade e permite a personalização dos ambientes, o que atrai uma ampla gama de compradores.

Casas à venda na Granja Viana que apresentam esse estilo são capazes de atender às necessidades e preferências de diferentes públicos, aumentando o interesse e a demanda por esses imóveis.

Conclusão:

O estilo industrial tem sido um importante fator de valorização das casas à venda na Granja Viana, Cotia, atraindo compradores em busca de ambientes modernos, autênticos e integrados à natureza.

Com a crescente popularidade desse estilo de decoração, é provável que a demanda por imóveis na região continue a crescer, elevando ainda mais o valor dos imóveis e destacando a Granja Viana como uma excelente opção para quem deseja investir em imóveis ou encontrar um novo lar.