Como montar uma cama posta?

Montar uma cama posta é uma arte que combina estética, conforto e organização. Pensando nisso, vamos trazer algumas dicas para você montar a sua de um jeito fácil. Criar um ambiente acolhedor no quarto não apenas contribui para uma boa noite de sono, mas também transforma o espaço em um refúgio relaxante. Afinal, o bem-estar e a estética do quarto podem andar juntos. Veja aqui algumas dicas para montar uma cama posta de maneira elegante e convidativa, digna de hotel.

Montar uma cama posta – Dicas práticas

Para montar uma cama posta é preciso saber que essa prática vai além de arrumar a cama ao se levantar. Uma cama posta precisa de elementos essenciais, combinando sempre com a decoração e organização do quarto que envolve escolha de móveis funcionais para além da cama. Por exemplo, além de abranger elementos essenciais, uma cama posta precisa combinar com outros objetos como guarda-roupas, cômodas e demais objetos decorativos.

A seguir, selecionamos algumas dicas práticas e fáceis para montar uma cama posta digna de um hotel chique e aconchegante.

Escolha da roupa de cama

A escolha da roupa de cama é bem importante, por isso, opte por lençóis de qualidade e específicos para garantir o conforto durante o sono. Faça diferentes combinações de texturas, como lençóis de algodão, capas de edredom e colchas, para adicionar camadas e profundidade visual. Por fim, escolha cores que complementam a decoração do quarto, uma dica é apostar em cores neutras, mas com toques de cores vibrantes para adicionar vida ao ambiente.

Adicione os travesseiros e almofadas

Para complementar a escolha do enxoval, utilize travesseiros de diferentes tamanhos, desde os grandes até os pequenos criando uma aparência convidativa. Uma dica importante é escolher estilos de capas de almofadas diferentes, combinando estampas e texturas em uma paleta de cores consistente com o estilo do ambiente. Na hora de organizar os travesseiros, prefira alinhá-los de forma agradável, com os maiores na parte de trás e os menores na frente. Os travesseiros e almofadas coloridos dão um toque diferenciado no ambiente, podendo ser um coringa na hora de combinar diferentes decorações para quartos. Para não enjoar de montar uma cama posta igual todos os dias, experimente trocar as fronhas das almofadas e travesseiros conforme as cores da sua decoração.

Arrume os edredons e cobertores

Essa é a etapa que envolve a arrumação dos edredons e cobertores sobre a cama, portanto, vale a pena ter uma maior atenção. Uma dica é adicionar um edredom ou cobertor no pé da cama para dar um toque extra de calor e estilo. Escolha edredons e cobertores de cores diferentes para dar uma harmonizada no ambiente, valorizando estampas em uma paleta de cores que combine com todo o ambiente. Para finalizar, dobre ou arrume os elementos de maneira despojada para uma sensação acolhedora e casual.

Aposte na manta decorativa

Para fazer uma cama posta de hotel, aposte na manta decorativa, um item na decoração bastante versátil. Esse tipo de manta é usada tanto em camas quanto nos sofás e poltronas proporcionando um ar de aconchego e beleza para o espaço. As mantas além de decorar e trazer conforto, também são usadas para proteger o móvel de sujidade. Uma manta cuidadosa sobre a cama pode adicionar um toque de moda, a dica é deixar o elemento cair levemente sob a cama para criar um visual descontraído.

Cabeceira e móveis complementando a cama

Se possível, invista em uma cabeceira que complemente o estilo do quarto, ela serve como ponto focal e adiciona personalidade ao ambiente. Além disso, a cabeceira de cama serve para proteger o móvel do contato direto com a parede. Uma dica de cabeceira fácil de fazer e econômica será apostar em um material fixado à parede, como por exemplo, madeiras, placas de plástico ou de gesso.

Para essa criação escolha o melhor material que combine com a decoração, depois aposte em uma cola resistente, muito usada em pequenos consertos no dia a dia, como as opções de produtos oferecidos pela Loctite. Escolha também os demais móveis que irão complementar o espaço, como por exemplo armários, cômodas e mesas de cabeceira.

Organização para ambiente aconchegante

Procure sempre manter a organização da cama posta, garantindo que os lençóis e cobertores fiquem alinhados e sem rugas. Evite sobrecarregar a cama com muitos acessórios, mantendo um equilíbrio entre a estética e o conforto. Para deixar o ambiente mais aconchegante, adicione toques finais, como uma bandeja com velas perfumadas ou livros na mesa de cabeceira. Saiba que a expressão pessoal de estilo permite experimentar e ajustar conforme sua preferência, transformando seu quarto em um santuário de conforto e beleza.

Agora que você já sabe como montar uma cama posta, use nossas dicas para transformar sua cama semelhante à dos hotéis.