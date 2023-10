Como a atividade física auxilia mulheres com câncer de mama

Além de ajudar a melhorar a saúde mental, os exercícios liberam endorfinas, promovendo sensações de bem-estar e felicidade

Nos primeiros nove meses deste ano, 430 novos casos de câncer de mama foram registrados apenas na rede pública de saúde do Distrito Federal. Esses dados reforçam a importância da prevenção e da detecção precoce. Aliada aos cuidados preventivos, está a prática de atividade física, fundamental na manutenção da autoestima das mulheres em tratamento. Além de ajudar a melhorar a saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade, os exercícios liberam endorfinas, promovendo sensações de bem-estar e felicidade.

“Estou bem em saber que fui diagnosticada logo no início e pude ter um tratamento acolhedor com a equipe médica. Isso fez toda diferença para mim e minha família”, desabafa Elza Benevides. Ela descobriu o câncer em fevereiro deste ano e, desde então, se deparou com as mudanças em seu corpo e enfrentou desafios emocionais. Foi então que a auxiliar em serviços gerais encontrou, no pilates, uma oportunidade para fortalecer sua autonomia, mesmo em meio à adversidade.

Elza conta que, apesar do exercício ser desafiador, está bem entusiasmada com a evolução. “Hoje vejo a atividade física com outros olhos. Meu corpo respondeu muito bem, estou mais disposta, me sinto viva”. Ela é uma das contempladas com a iniciativa do WOL Pilates, academia brasiliense que, até o final deste ano, está presenteando mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

A WOL Pilates está proporcionando aulas gratuitas de pilates para mulheres com a doença. Para participar, as interessadas devem preencher um formulário e apresentar liberação médica para a prática de atividade física. As vagas são limitadas e as beneficiadas poderão fazer as aulas de Pilates Full, todos os dias da semana até o dia 31 de dezembro deste ano (com exceção de domingos e feriados). Há unidades na Asa Norte, Asa Sul e Lago Norte.

Serviço:

WOLtubro Rosa | Pacote de pilates gratuito para mulheres com câncer de mama

Período de inscrição: 10/10 a 31/12/23

Link para inscrição: https://abrir.link/0hCCs ou também no instagram @wolpilates