CLX é a escolha de Cleo Pires para sua nova morada

Empresa brasiliense leva automação completa, sonorização e sistema de rede wi-fi para o novo lar da atriz

Ter uma casa inteligente é uma realidade para a atriz Cleo Pires, que conta com a CLX Tech & Design para realizar o sonho de uma casa com a funcionalidade e praticidade que só a automação pode proporcionar. Atenta às novidades do mercado, Cleo aposta em soluções únicas de automação, sonorização e conectividade para transformar a sua morada em São Paulo.

“A CLX é a empresa que está responsável por toda a automação aqui do apartamento novo, sempre foi um sonho poder ter uma casa com automação que facilita o meu dia a dia e eu estou realizando”, confidencia a atriz. Cleo destaca que a busca por uma empresa capaz de realizar o seu sonho foi enfim realizada. “Eu descobri a empresa em uma das minhas idas à Brasília e eles atendem em todos os estados, fazem tudo, automação de ambientes, áudio e vídeo” ressalta.

Cláudio Schüller, proprietário da empresa e à frente pessoalmente do processo de implementação da tecnologia na residência, destaca que o espaço contará com “todas as vantagens e possibilidades de um sistema integrado de automação, rede, áudio e vídeo, tudo pensado de forma personalizada para uma cliente mais que especial”.

O empresário explica que a empresa é capaz de atender em outros estados justamente por ter um dos “maiores showrooms do Brasil e trabalhar com as melhores marcas do mundo, aliada à uma equipe capacitada para prestar serviços de excelência aos seus clientes e proporcionar experiências únicas, transformando sonhos em realidade”.

A Casa Inteligente CLX fica localizada no Lago Sul em Brasília e tem projeto assinado pelo escritório MAAI Arquitetura, dos sócios Monica Pinto, Arnaldo Pinho e Isabel Veiga. Com mais de 1.500 m², o espaço exibe soluções inteligentes, automação completa de iluminação, cortinas, áudio e vídeo, painéis digitais, controle completo por comando de voz, sistema hi end de áudio e vídeo com as melhores marcas do mundo, além de painéis de LED exclusivos, sala de cinema e muitas outras soluções tecnológicas expostas para apresentar ao cliente uma experiência completa e inesquecível.