Cabana de vidro sem luz em SC é a 2ª casa mais curtida do mundo

Cabana de uma floresta em Alfredo Wagner, não possui vidros nem eletricidade, mas tem feito o maior sucesso no Airbnb em 2022

Cabana de uma floresta em Alfredo Wagner, não possui vidros nem eletricidade, mas tem feito o maior sucesso no Airbnb em 2022, sendo a segunda casa mais curtida do site. A informação foi divulgada pela plataforma de aluguéis temporários.

A casa fica localizada em Florianópolis no Vale das Furnas, uma floresta de 27 hectares em um cânion, foi projetada para garantir uma total imersão na natureza.

De acordo com o Airbnb, a lista destaca alguns dos espaços mais apreciados e curtidos pelos clientes em diversas regiões do mundo. A liderança é de um espaço localizado no alto de uma montanha de San José de Ocoa, na República Dominicana.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

No Instagram, mais de 15.440 pessoas haviam curtido a publicação da cabana de vidro até a tarde de quinta-feira (2).

“Esta cabana de vidro na floresta não tem wi-fi, não tem sinal de telefone e, a menos que contes os vaga-lumes, não há eletricidade”, destacou na publicação no Instagram. A dica, de acordo com o Airbnb, é usar o tempo para tomar banho em uma piscina natural ou fazer piquenique na floresta.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais