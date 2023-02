Restaurantes oferecem pratos criativos para a Quaresma

Veja opções com peixes, aves e frutos do mar

Um dos momentos mais importantes do calendário cristão já começou. A Quaresma, período que antecede a Páscoa, iniciou na Quarta-feira de Cinzas (22/02) e vai até 6 de abril. E para aqueles que são devotos e seguem à risca a tradição de não consumir carne vermelha, dando preferência aos peixes, frutos do mar e, em alguns casos, até aves, restaurantes da cidade contam com opções para deixar a época ainda mais saborosa.

No Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte), o cardápio conta com sugestões como Peixe ao lagareiro (R$69,90): pescada amarela assada com batatas, tomates confit, alho crocante, cebola roxa, azeitonas e pimentão vermelho tudo regado no azeite português e finalizado no forno a brasa; e o camaron au champagne (R$75,90): camarão ao molho de espumante com arroz cremoso de queijo brie e amêndoas laminadas, acompanhado de batata julienne frita.

Outros destaques são Albano Tikka Masala (R$54,90): peito de frango suculento ao molho curry, com páprica, cebola roxa e terrinha verde. Servido com arroz jasmine perfumado, tomates confit e chips de batata doce.; e, para quem prefere uma ave, o Tucupato (R$69,90): sobrecoxa de pato confitado com arroz caldoso de tucupi e jambu, crocante de tapioca e tomates confit.

O Horta Cozinha Criativa (202 Sul) aposta no menu Horta Week (2 etapas – R$54,90 | 3 etapas – R$64,90). Entre as receitas, uma deliciosa moqueca de robalo com banana, servido com arroz integral e fari­nha verde especial; e a tilápia grelhada servida com mix de grãos cítrico, legumes grelhados na parrilla e molho de manga e limão.

O cardápio conta também com outros apetitosos pratos, como tilápia grelhada (R$39,90) ao molho de manga e limão, arroz (branco orgânico ou integral), feijão orgânico e chips de batata inglesa; Churrasco da Terra (R$39,90): espeto de legumes e cogumelos grelhados ao molho oriental, arroz (branco orgânico ou integral), feijão orgânico e chips de batata inglesa; e o camarão Federal (R$59,90): camarões salteados ao arroz cremoso de brócolis sem lactose, crocantes de bacon, legumes grelhados e batata palha artesanal.

Já para quem ama comida italiana, o Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) é o endereço certo. A boa pedida é o salmão ao forno (R$79): lombo de salmão assado ao molho de ervas, acompanhado de arroz com brócolis. Outra delícia da casa é o risoto de camarão (R$65): arbóreo, brie, camarões, tomatinhos, parmesão e manteiga; e o fettuccine alla Cazzoli (R$71): massa lisa ao creme de alho Negro e camarões salteados na manteiga; e o St Peter ao creme de espinafre (R$69): dois filés de tilápia à milanesa servidos com creme de espinafre e arroz cremoso.

Outro lugar que traz um cardápio saboroso é o Le Parisien (103 Norte). O restaurante francês aposta, entre as sugestões, no talharim ao molho de gorgonzola, pistou e castanhas (R$64); e no espaguete com molho cremoso de salmão curado e sagu cozido no shoyu (R$78).

O comensal ainda pode saborear uma incrível pescada amarela (R$88) ou um delicioso Saint Pierre (R$76). Ambos são servidos com um molho e um acompanhamento, sendo oito opções disponíveis para escolha de cada item.

Por meio do serviço de delivery, o Aloha Ni Hao (Águas Claras) oferece uma variedade de opções que são ideais para quem segue a tradição. Entre as sugestões da casa, o tradicional prato havaiano poke para montar da forma como preferir, a partir de R$ 48,90, com mais de 50 ingredientes disponíveis, como bases como arroz integral, gohan, bifum ou

alface; e proteínas como camarão, salmão, shimeji, beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais.

Já quem prefere um bom sushi ou sashimi, o cardápio conta com combinados, com 16 peças (R$47,90): 5 sashimi salmão + 4 hossomaki salmão + 5 uramaki salmão + 2 joe salmão; ou 30 unidades (R$87,90): 10 sashimi salmão + 5 acelgamaki + 5 hot roll + 4 hossomaki kani + 4 niguiri salmão + 2 joe salmão. Há ainda a opção para personalizar, com itens a partir de R$ 2,50 cada peça.

Já para quem deseja um lanche, ou provar um hambúrguer como refeição, o Geléia Burger traz o Chicken burger (R$30): deliciosa sobrecoxa de frango desossada 160g, queijo prato, alho poró, rúcula ou alface, maionese defumada e pão branco artesanal; e o sensacional Veggie burger (R$34): hambúrguer de shitake recheado com queijo cheddar, maionese caseira, alface americana e pão australiano.

O sanduíche também é uma boa opção do O Concorrente (409 Norte). A hamburgueria serve o Vegetariano (R$31,90): grão de bico empanado e no recheio vai shitake, pimentões defumados, crispy de abobrinha, alface americana, queijo muçarela, a tradicional maionese da casa e, por fim, o pão produzido artesanalmente pela casa.

