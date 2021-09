Top Cufa DF: primeira etapa do concurso de beleza classifica jovens para a próxima fase

Seletiva aconteceu domingo, 19 de setembro, no Teatro Nacional e contou com cerca de 240 concorrentes

A primeira seletiva, um dos momentos mais significativos do concurso que já é tradição e referência nas passarelas do Quadrado, aconteceu no último domingo, 19/09, no foyer da Sala Villa Lobos (Teatro Nacional). A etapa selecionou 64 candidatos (as), 32 homens e 32 mulheres (16 na categoria fashion e 16 na categoria street), entre 15 e 28 anos, para a segunda seletiva que acontece no próximo domingo, 26/09.

O concurso é realizado pela Associação Cresce DF, Central Única das Favelas do Distrito Federal, e tem os recursos viabilizados pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, Setur DF.

No período da manhã, o desfile foi da categoria masculina e, durante a tarde, a passarela foi ocupada pelas mulheres. Para compor o corpo de jurados o concurso contou com um time de peso formado por profissionais da área, jornalistas, influenciadores e equipe técnica. Todos os selecionados e selecionadas foram informados, no próprio local, sobre a classificação.

Com o objetivo de evitar aglomerações, o evento foi restrito ao corpo de modelos, à equipe técnica e a convidados. Ainda como medida preventiva contra a Covid-19, toda a produção e time de jurados realizaram o teste para detecção do vírus 24h antes da etapa presencial.

1ª Seletiva Top Cufa 2021 – Seletiva Feminina. Foto: Jhon Henrique

Para o presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler, mesmo diante de um contexto que ainda exige muitos cuidados com a segurança e saúde dos concorrentes, a primeira seletiva superou as expectativas.

“Quando fizemos a pré-seleção online tivemos muita atenção e tentamos, ao máximo, trazer a diversidade e pluralidade presente nas favelas e quebradas do DF, e conseguimos. E agora, pelo que vimos aqui hoje, para as próximas etapas, as perspectivas são as melhores possíveis”, comemora.

Segundo o diretor artístico do projeto, Anderson Quack, “ a primeira seletiva foi um momento marcante tanto para a organização quanto para os jovens que participaram. Essa é a quinta edição do Top Cufa DF e a cada ano estamos inovando, procurando ampliar o olhar para a periferia, trazendo cada vez mais visibilidade.”

Um dos classificados, Wendell Maramaldo, de 19 anos, conta um pouco sobre o que achou da primeira etapa do concurso: “Para mim é uma honra estar participando do Top Cufa, fiquei impressionado com a quantidade de gente bonita e talentosa presente aqui hoje. Pretendo chegar, pelo menos, até a final. ”

Para Mila Mesquita, moradora do Sol Nascente, o que não faltou foi representatividade. “Vi a periferia muito bem representada na passarela, já participei de outros concursos e em nenhum outro me identifiquei tanto quanto este. É uma experiência única participar de um evento tão profissional. ”

1ª Seletiva Top Cufa 2021 – Seletiva Masculina. Foto: Jhon Henrique

Atrações musicais

Como não poderia ser diferente a apresentação da primeira seletiva ficou a cargo de quem entende bem a emoção de estar nas passarelas do Top Cufa: Isa Lima, vencedora do concurso em 2018, na categoria Street e Daniel Gomes, premiado na edição de 2020, pela categoria Fashion.

Para agitar e abrilhantar ainda mais o domingo, os concorrentes contaram com a apresentação musical de artistas conceituados do Quadradinho. A cantora Bell Lins dominou o palco com um repertório que contou com o melhor do pop nacional e internacional. Já o DJ Wendel embalou os desfiles com os sucessos que agitam as pistas de dança de todo mundo.

Bell Lins. Foto: Jhon Henrique

Daniel Gomes, Bell Lins, Bruno Kesselere Isa Lima. Foto: Jhon Henrique

Confira cronograma para as próximas etapas:

26/09: workshop de moda e segunda seletiva com concorrentes na Agência Scouting.

2 e 3/10: sessão de fotos com concorrentes.

27/09: lançamento da Top Feira Virtual.

27/09 a 10/10: workshops on-line de empreendedorismo, moda, artesanato e turismo.

16/10 (Street) e 17/10 (Fashion): grande final no Sesc Ceilândia com lançamento da marca BSB Fashion Street, desfiles de moda, atrações artísticas e culturais.

Serviço Top Cufa DF 2021:

Site: https://topcufadf.com.br/

Instagram: @topcufadf

WhatsApp: 61 9 9677-8080