Terapeuta oferece acupuntura a domicílio

Terapeuta acupunturista implantou na capital o atendimento em domicílio

Alívio das dores, tratamento de doenças e enfermidades, relaxamento muscular, problemas emocionais… são inúmeros os benefícios da acupuntura, ferramenta importante na medicina tradicional chinesa. A pandemia da covid-19 potencializou a necessidade em busca de saúde e bem-estar aliado à tratamentos que trouxessem segurança sem tanta exposição física, segundo a terapeuta acupunturista Daniela Magalhães.

Ao perceber esta nova necessidade Daniela trouxe para Brasília uma nova modalidade de atendimento: a acupuntura em domicílio. O formato de atendimento teve sucesso e permaneceu mesmo após o controle da pandemia, pois a modalidade traz benefícios como o comodismo do paciente em não ter deslocamento e a tranquilidade de ser atendido no conforto do lar.

A terapeuta, que é especialista em atendimento de medicina tradicional chinesa com suas técnicas e modalidades (acupuntura, eletroacupuntura, auriculoterapia, ventosaterapia, moxaterapia e fitoterapia chinesa), realiza uma anamnese na primeira sessão, com protocolo de segurança, para iniciar o atendimento em domicílio. As sessões são feitas no local em que o paciente se sentir mais confortável ( cama ou poltrona).

Serviço

Espaço de Acupuntura Daniela Magalhães

SEPS 715/915 BL B sala 401 Ed. Pacini -Asa Sul

Agendamento e atendimentos: (61) 99979 4307

Mais informações: https://www.danyacupuntura.com.br