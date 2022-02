Sono: Saiba a importância de se compreender e conhecer os padrões de sono

Veja, a partir da Ayurveda, dicas e orientações, na expectativa de você poder estabelecer uma relação mais saudável com o sono

O objetivo desta série, realizada em parceira com o Instituto Atmo Danai, é que você se aproxime desta ciência de forma simples e prática, aproveitando todos os seus principais ensinamentos no teu dia a dia e que tenhas uma vida feliz!

No vídeo desta semana, vamos falar sobre o segundo pilar da nossa saúde, o SONO, Nidra em sânscrito.

É fácil pra você pegar no sono? Teu sono é profundo, pode cair o mundo?

Este segundo pilar da nossa saúde também é descrito como Shayana por Vaghbata no livro Ashtana Hrudaya.

Acredite, o sono é um dos pilares mais importantes, podendo afetar diretamente a nossa saúde física/mental e emocional. Todos sabemos que uma noite de descanso, bem dormida e em paz, tem o poder de impactar nosso organismo positivamente, repondo nossa vitalidade, nos revigorando e mantendo em equilíbrio nosso sistema nervoso. Harmonizando todos nosso organismo.

Segundo o Ayurveda, a nossa felicidade, tristeza, nutrição, termos um bom físico e um corpo magro, vigor sexual, impotência, conhecimento, ignorância, vida e a sua ausência, são todos dependentes do sono.

Então de acordo com este conhecimento, se quisermos manter nosso peso, ter um corpo forte, um bom físico, saúde, potência sexual e felicidade, temos que dormir bem e o suficiente. O sono ideal promove bem estar, satisfação, força, harmonia e uma boa imunidade e a falta do sono, dormir em horários impróprios e inadequados, ou ainda não dormir, afasta a felicidade.

É vital considerarmos a importância do horário e quanta horas dormimos. O sono da noite e do dia, impactam de forma diferente o nosso organismo, quando dormimos em horários e tempo inapropriados, podemos desequilibrar o nosso organismo. Dormir muito tarde e durante o dia, poderá contribuir para a nossa desarmonia e a raiz de algumas doenças podem estar diretamente relacionadas a isto.

Quais os benefícios de dormir durante o dia?

Exceto em situações específicas, não se recomenda dormir durante o dia. Na estação do verão, quando o sol está mais forte, removendo a umidade do ar e mesmo ocasionando chuvas eventuais, temos uma estação mais seca e com isto o agravamento do dosha Vata, ressaltando suas características, portanto é benéfico descansarmos e dormirmos durante o dia neste período.

Mas nas outras estações, se dormirmos durante o dia, iremos agravar os doshas Kapha e Pitta, aumentando emoções como o medo, o luto, a raiva, sendo recomendado para as pessoas que estão cansadas emocionalmente, estressadas e esgotadas: caminhar, cavalgar, fazer atividade física, trabalhos que requeiram força, ter relações sexuais, beber vinho, etc.

Vamos considerar que no verão podemos dormir um pouquinho, fazer uma sesta durante o dia, pois precisamos equilibrar nosso corpo que estará mais seco por causa da estação, aumentando sua untuosidade e que durante as outras estações não devemos dormir durante o dia a não ser que estejamos esgotados, com o dosha Vata perturbado, por exemplo, pessoas que usam muito a fala, ou que fazem muito esforço físico, acabam aumentando o ressecamento no organismo e se sentem mais cansadas, neste caso, o dormir durante o dia poderá equilibrar a umidade e untuosidade do corpo, compensando o organismo e equilibrando o dosha Vata. Portanto, todas as atividades que possam ser extenuantes, podem ser recompensadas com o descanso e o sono para reequilibrar a vitalidade.

Dormir durante o dia poderá se bom para idosos, crianças, pessoas debilitadas, sem energia, com diarreia, que tenham dispneia, dificuldade de dormir durante a noite, dores abdominais e indigestão, e neste caso é recomendado deitar para o lado esquerdo do corpo, para facilitar a atividade digestiva. Também é indicado para quem está intoxicado e foi atacado por pessoas ou animais.

Agora não devem dormir durante o dia

Pessoas obesas, que tem muita gordura (medas) no organismo, que diariamente consomem alimentos untuosos e gordurosos, pois neste caso o dosha Kapha irá aumentar, gerando ainda mais depósitos de gordura e líquidos, aumento assim a letargia e o peso corporal .

Qual o melhor horário para dormir?

Durante o dia e nas estações do ano, naturalmente, nossos doshas se acumulam em alguns horários do dia. Portanto, poderão estar mais fortes ou predominantes, se acumulando no organismo, mas não necessariamente agravando os doshas.

Quando os nossos doshas estão agravados, encontramos o segundo estágio no processo do adoecimento, portanto o primeiro estágio é o do acúmulo e no Ayurveda são classificados vários estágios durante o processo da doença.

Para entendermos melhor sobre estes acumulos, podemos observar que quando chega o horário do almoço, entre 12 e 14h, o dosha Pitta naturalmente está mais forte, desencadeando a fome e a força do nosso agni para digerir os alimentos e no horário entre 22h e 2h da manha, em que também temos o acumulo do dosha Pitta, é muito bom estarmos dormindo, para que o agni possa metabolizar, digerir e desintoxicar nosso organismo com eficácia. Este é um processo necessário e natural e um momento muito importante de regeneração dos tecidos do corpo.

Se estamos acordados neste horário, atrapalharemos este processo e nosso organismo nào irá se revitalizar como deveria. Por isto é tão importante dormirmos cedo.

O que acontece quando dormimos em horários inadequados?

Quando o nosso corpo está saudável e equilibrado, naturalmente fazemos escolhas mais apropriadas e criamos rotinas e hábitos mais saudáveis em nossa vida. O resultado do desequilíbrio em nosso sono, quando dormimos frequentemente em horários inadequados, poderá causar ainda mais desordens em nosso organismo, podendo gerar: fadiga, febre, coriza nasal, dor de cabeça, retenção de líquidos no corpo, pressão no peito, obstrução dos poros da pele, náuseas, enfraquecimento da função digestiva, engano e ilusão.

Quando dormimos mal, nossa força digestiva, o Agni, enfraquece, resultando em uma capacidade empobrecida em digerir os alimentos e as toxinas, criando um círculo vicioso negativo, em nosso organismo.

Então podemos afirmar que ao termos um sono adequado, favoreceremos nossas funções digestivas, nossa vitalidade e a manutenção e perda de peso, nos processos de emagrecimento.

Ao fortalecermos este Pilar, poderemos ter mais resultado nos tratamentos de emagrecimento, onde o terapeuta Ayurveda poderá indicar também, mono dieta, jejum, sudação, vômito terapêutico e tratamento nasal, para reduzir e desintoxicar o organismo.

Quanto ao excesso de sono, que é um indicativo de aumento excessivo do dosha Kapha, que pode inclusive ser patológico, deve-se seguir as orientações terapêuticas que poderão incluir também: tratamentos que provoque o vômito, colírios para limpeza dos olhos, oleações nasais, jejum e dietas de emagrecimento, para que o organismo seja provocado a movimentar o dosha Vata, estimulando as circulações e movimentos do organismo. Neste caso, a preocupação, a atitude, o desafio e o propósito de vida, podem ser estimulados, para que o dosha Kapha possa se harmonizar e eliminar seus excessos.

Insônia

Ter insônia é muito ruim, além de cansaço e fadiga, ela também pode causar dores no corpo, sensação de peso na cabeça, esgotamento, tonturas, vertigens, inércia, má digestão, desencadeando e originando as doenças típicas de vata e no caso de estarmos com problemas, estresse e preocupações, estas reações poderão ser ainda mais desagradáveis.

Ainda falando sobre a insônia, podemos dizer que se as características de Pitta estiverem em excesso no organismo, na hora de dormir, os pensamentos e problemas terão um único alvo e motivo, atormentando e preocupando a mente em um único problema, mas se for relacionado a uma insônia causada pelo excesso de Vata, os pensamentos serão aleatórios, como uma viagem mental, passeando por lembranças, situações, etc…sem um foco específico.

As características de Vata naturalmente é ter um sono mais leve e superficial, necessitando de silêncio e tranquilidade para ter um sono reparador e geralmente sonham que estão voando, Pitta, naturalmente tem um sono médio, nem profundo, nem leve e podem ter sonhos com fogo e Kapha, naturalmente, tem um sono pesado e profundo e sonham com água.

Sabemos se nosso sono foi vital e reparador, quando acordamos e despertamos com energia e entusiasmo.

Na realidade, as experiências que temos durante o dia influenciarão nosso sono a noite, e o nosso sono a noite, sua qualidade influenciará o nosso dia.

Portanto é muito importante dormirmos o necessário, no horário ideal e termos uma rotina saudável. Nossos hábitos têm o poder de influenciar nossa saúde.

Se estabelecermos horários para o sono, naturalmente, nosso organismo ira se adaptar, entendendo quando deve desligar e relaxar, assim como as crianças fazem.

Para quem sofre de insônia, deve dar atenção e nutrir as sensações de prazer e satisfação e comer alimentos que pacificam esta condição, uma dica é tomar, a noite, antes de dormir uma xícara de leite morno com cúrcuma e canela ou chá de camomila e massagear os pés com óleo de gergelim.

Busque uma orientação Ayurvédica profissional e tenha todo o suporte para melhorar tua qualidade de vida e bem-estar!

Namaste!