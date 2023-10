Nose Express: entenda como funciona a técnica de harmonização de nariz não cirúrgica

Dra. Thamyres Souza explica sobre a harmonização de nariz para quem deseja uma mudança sem cirurgia

Com o objetivo de moldar o nariz para diminuir as abas nasais e arrebitar a ponte nasal baixa, a técnica Nose Express é um método não cirúrgico de contorno do nariz. Visando tanto a melhora estética quanto a funcional, essa técnica envolve o uso de preenchimentos dérmicos para corrigir imperfeições e conseguir o formato de nariz desejado.

Durante o procedimento, o profissional injeta preenchimentos dérmicos, em áreas estratégicas da região do nariz, para corrigir essas imperfeições, como ponte nasal baixa, irregular ou assimétrica. Após essa etapa, o médico molda cuidadosamente o preenchimento para obter o formato de nariz desejado, podem ocorrer correções de pequenos desvios, realce da ponte nasal ou suavização de irregularidades.

De acordo com a Dra. Thamyres Souza, cirurgiã bucomaxilofacial e criadora da técnica Nose Express, o procedimento é realizado de maneira rápida e eficaz. “O objetivo é entregar o resultado em uma única sessão, mudando as características do rosto em perfeita harmonia”, destaca a especialista em harmonização orofacial

Rinoplastia x Nose Express

Uma das diferenças da Nose Express para a rinoplastia é o resultado instantâneo do procedimento, onde logo após a aplicação, os pacientes já podem notar alterações estéticas. Ao contrário da cirurgia plástica de nariz, a Nose express não requer um longo período de recuperação e a maioria dos pacientes pode retornar às atividades normais logo após o procedimento. Geralmente, os resultados são definitivos, a depender do tipo de preenchimento utilizado e do metabolismo individual de cada paciente.

Apesar da técnica ser considerada segura, existem alguns riscos e considerações a serem levados em conta, assim como qualquer procedimento médico. Existem pequenas possibilidades de infecção no local da injeção e após o procedimento é comum surgirem alguns hematomas.

Influencers digitais já recorreram a esse procedimento com ácido hialurônico, um exemplo é a youtuber e influenciadora com mais de 3,5 milhões de seguidores, NiinaSecrets.