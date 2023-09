Lord Perfumaria abre inscrições para curso de automaquiagem

O curso, exclusivo da marca, será realizado pela maquiadora brasiliense Nikky Dias, com material e certificado inclusos

A Lord Perfumaria acaba de abrir inscrições para uma nova turma do seu curso exclusivo de automaquiagem, que abordará, de forma prática, as técnicas e tendências mais atuais. As aulas serão realizadas nos dois próximos sábados, 16 e 23 de setembro, na loja do Terraço Shopping, pela maquiadora oficial da loja, Nikky Dias. As inscrições podem ser feitas através do telefone (61) 3328-4888. O valor é de R$ 149,90.

No curso, serão abordados desde a preparação de pele até às técnicas de aplicação de produtos, com dicas de skincare e make para o dia a dia, além de transformação para ocasiões especiais. Os alunos poderão levar os produtos pessoais para conferir cor/tom corretos para a sua pele e, caso falte algum, receberão indicação dos itens recomendados para complementar a nécessaire de maquiagem. Além disso, terão à disposição os materiais da loja e acesso ao e-book do curso. Qualquer pessoa pode participar, com direito a certificado de conclusão.

Segundo a supervisora de Marketing da marca, Daniela Domingues, o objetivo do curso é compartilhar conhecimento para que as pessoas valorizem o autocuidado e a busca pelo bem-estar. “O período de isolamento causado pela pandemia acelerou uma tendência à simplificação dos hábitos de beleza e, por isso, os consumidores estão mais adeptos ao uso de produtos e técnicas multifuncionais, priorizando os cuidados com a pele. Agora chegou a hora de atualizar os conceitos e tendências sobre maquiagem”, explica.

Serviço:

Curso de automaquiagem Lord Perfumaria

Data: 16 e 23 de setembro

Horário: 10h30 – 12h30

Local: Lord Perfumaria – Terraço Shopping

Valor: R$ 149,90

Inscrições: (61) 3328-4888

Vagas limitadas!