Loja especializada em cosméticos infantis chega a Brasília

Marca especializada em maquiagem e cosméticos infantis faz parte da Estrela Brinquedos e será inaugurada no próximo dia 28, no Brasília Shopping

A loja Estrela Beauty está de chegada na capital federal. A marca, especializada em maquiagem e cosméticos infantis, faz parte da Estrela Brinquedos e será inaugurada no próximo dia 28, no Brasília Shopping.

A Estrela Beauty promete oferecer produtos formulados especialmente para a pele das crianças, clínica e dermatologicamente testados, hipoalergênicos e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Sobre a Estrela Beauty

A marca nasceu em 2018 após diversas pesquisas de mercado do grupo de Estrela, que consultou pedagogos, pediatras, terapeutas, pais e, principalmente, as crianças. Entendendo a essa demanda e como ofertá-la de maneira segura, a Estrela decidiu não só criar uma linha de produtos, mas abrir lojas que de fato pudessem traduzir os conceitos de autoaceitação, construção da autoestima, reconhecimento, sem deixar de lado a diversão.

A primeira etapa da marca contou com a abertura de 7 lojas próprias no estado de São Paulo. Na sequência, a Estrela Beauty se tornou franquia para expansão nos demais estados e já conta com duas unidades, uma no Ceará e outra no Paraná. A loja do DF é a terceira nessa ampliação para o território nacional.

Estrela Beauty

Endereço: Brasília Shopping, 1º Piso

Informações: https://www.instagram.com/estrelabeautybrasilia/

Contato: (61) 99946-2823