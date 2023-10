Graciele Lacerda lança linha vegana de produtos capilares

Coleção conta com três produtos, sendo eles shampoo, condicionador e fluído termoativado

Nesta sexta-feira (19), a influenciadora Graciele Lacerda lança um novo empreendimento no mundo da beleza. Em parceria com a Belletonn Brazilian Cosmetic, marca do segmento de cabelos lisos, a empresária e influenciadora estreia sua própria linha de produtos capilares.

A coleção conta com três produtos, sendo eles shampoo, condicionador e fluído termoativado. Todos os produtos da linha da Graciele são veganos, hipoalergênicos e dermatologicamente testados. Além disso, a marca não realiza testes em animais.

Graciele revela que esse projeto foi impulsionado por sua paixão em ter a oportunidade de proporcionar produtos que realmente cuidam do cabelo e, ao mesmo tempo, refletem a consciência ambiental. Os produtos desta linha têm o intuito de transformar a rotina de cuidados com o cabelo, proporcionando não apenas um impactante efeito liso, mas também uma experiência completa de limpeza e hidratação.

Com a promessa de proporcionar fios lisos desde a primeira aplicação, eles trazem maciez e a eliminação do temido frizz. O resultado é um brilho radiante que reflete a saúde capilar, uma textura suave e aveludada, além de uma camada adicional de proteção térmica, garantindo que os fios permaneçam seguros e saudáveis, mesmo durante o uso frequente de ferramentas de calor.