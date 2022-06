Conheça os segredos por trás de uma coluna ereta e sadia

No vídeo dessa semana voce vai conhecer um pouco mais sobre a coluna vertebral, suas atribuições e como a saúde de vários tecidos do corpo está relacionada ao seu bem estar

Chegamos ao fim de uma série de vídeos que tratam de partes essenciais à nossa mobilidade e à nossa saúde de uma maneira integral. No vídeo dessa semana voce vai conhecer um pouco mais sobre a coluna vertebral, suas atribuições e como a saúde de vários tecidos do corpo está relacionada ao seu bem estar. Vamos aprender um exercício para o fortalecimento da espinha dorsal e compreender que de pouco em pouco é possível retardar o efeitos do envelhecimento e deterioração dessa parte tão importante para a sustentação do corpo.

Acesse o site: www.institutoatomodanai.com.br