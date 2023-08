Conheça o novo tratamento para rejuvenescimento que é campeão de buscas no Google

Dr. Victor Hugo Cordeiro explica sobre o Morpheus 8 e desmistifica informações que circulam sobre a intensidade da dor

O tratamento Morpheus 8 está em alta no mundo da beleza, e já conquistou celebridades, como Xuxa, Kim Kardashian, Lindsay Lohan e Victoria Beckham. Dados do Google revelam que, atualmente, é um dos tratamentos estéticos mais pesquisados do mercado.

Segundo o cirurgião plástico Victor Hugo Cordeiro a técnica, o Morpheus 8 é equipado com microagulhas revestidas em ouro que aquecem com precisão o tecido cutâneo, promovendo um rejuvenescimento eficaz. O tratamento pode ser aplicado em várias áreas do corpo, incluindo abdômen, coxas, glúteos e rosto. Os resultados são duradouros e começam a surgir gradualmente, com o efeito definitivo se intensificando ao longo de oito a doze semanas após a sessão.

“O procedimento estimula a produção de colágeno e elastina, reduzindo a flacidez. Além disso, o Morpheus permite ao médico selecionar a profundidade desejada (1 a 7 milímetros), otimizando a resposta ao tratamento. Suas agulhas atuam em diferentes camadas, melhorando a qualidade da pele e combatendo gordura localizada, estrias e celulite”, detalha o cirurgião. Disponível no Brasil em duas versões de ponteiras – 24 ou 40 agulhas-, o sucesso notável do Morpheus está ligado à sua capacidade de atingir profundidades específicas e entregar resultados visíveis evitando danos à superfície da pele.

O cirurgião ressalta que o tratamento é seguro, podendo ser realizado em apenas uma sessão. “Atualmente, temos a capacidade de executar o Morpheus 8 em camadas múltiplas, o que leva a resultados mais aprimorados e uma eficiência acentuada. Isso nos habilita a conduzir o procedimento de uma só vez, alcançando uma abordagem mais rápida. No entanto, se a situação demandar, há também a flexibilidade de administrar uma ou duas sessões adicionais, adaptando-se às necessidades individuais de cada caso.” O especialista também garante que não há necessidade de uma recuperação extensa, permitindo que o paciente retorne à sua rotina o quanto antes.

É comum a ocorrência de vermelhidão, inchaço e sensação de coceira nos dias seguintes ao procedimento. “É essencial que o paciente se proteja da exposição solar e hidrate a pele”, alerta o cirurgião.

Sobre a dor, o Morpheus já foi chamado de “o tratamento mais doloroso do mundo”. No entanto, o médico explica que não há o que se preocupar: “A aplicação do Morpheus 8 pode ser dolorida, mas as técnicas brasileiras amenizam muito essa dor. No Brasil, utilizamos anestésicos tópicos associados a outros tipos de anestesia, como bloqueios locais e óxido nitroso para reduzir a percepção da dor”, esclarece o médico.