Cabelereiro brasiliense ganha concurso internacional da L’oréal Professionnel e representará o Brasil

O Hairstylist Laécio de Jesus, do Oliver Salon, vence concurso Internacional Style & Colour Trophy

Brasília é realmente o berço de muitos talentos na área da beleza, grandes nomes são revelados aqui e prova disso é que o Hairstylist Laécio de Jesus foi o vencedor nacional do concurso Internacional Style & Colour Trophy promovido pela marca queridinha e de grande renome mundial L’oréal Professionnel na cidade do Rio de Janeiro.

O resultado do vencedor foi anunciado na noite da última segunda (13), em um evento virtual transmitido pela L’oréal Professionnel Brasil com a presença de diversos profissionais da área e contou ainda com a participação de Bruno Oliver dando dicas para o público presente sobre o mundo digital: “Entre no digital, saia da copa”, foi um show de arte e conhecimento.

Vale ressaltar que esta foi a primeira vez que Brasília teve um representante na final de um concurso tão expressivo e reconhecido mundialmente.

Laecio com o Bruno Oliver, proprietário do Oliver Salon e colunista do Jornal de Brasília

Ao todo foram 08 participantes em uma disputa acirrada que concorreram ao prêmio e tiveram seus trabalhados avaliados por uma equipe altamente qualificada da L’oreal em vários quesitos dentro da técnica exigida French Balayage. Agora Laécio irá representar o Brasil e vai concorrer com outros 27 países que serão representados por feras do mundo da beleza, nesta nova etapa serão selecionados 09 ganhadores para a grande final.

Nosso representante brasiliense tem grandes chances de conquistar o título, afinal teve como mestre educador e incentivador o artista nacional L’óreal Paris Bruno Oliver, o cabelereiro queridinho das loiras e iluminadas da capital federal. “Bruno é minha maior referência profissional hoje, foi com ele que aprendi a desenvolver a técnica e o trabalho de mechas aplicado no concurso, além de suporte e orientação que ele me dá no dia a dia para o meu crescimento profissional, sou grato a ele. Digo que somos uma equipe, onde um ajuda o outro e compartilha conhecimentos.

Oélita Castro – Modelo

A conquista do título é o sonho de todo profissional e para mim este é um momento muito especial em minha carreira, ganhar algo expressivo e de uma grande marca como a L’oreal é muito significante ainda mais concorrendo com excelentes profissionais. Estou muito feliz e focado para representar Brasília e quem sabe trazer mais títulos”. Boa sorte para nosso representante Brasiliense.