Empresária brasiliense expande negócios e inaugura nova unidade de clínica de estética em Águas Claras

Mesmo em tempos difíceis da nossa economia ainda há empreendedores que conseguem expandir seus negócios e ir na contramão.

No Brasil uma das áreas que mais tem crescido e está em plena ascensão nos últimos anos é a área de estética facial. Cada vez mais as pessoas têm buscado por uma aparência mais jovial e livrar-se das indesejáveis ruguinhas e linhas de expressão. Indo na contramão a empresária Fernanda Silva expande sua empresa e irá inaugurar mais uma unidade da sua clínica de estética na região de Águas Claras.

Hoje, a Avlis já atende na Asa Sul e agora irá levar seus serviços e a excelência em atendimento para os moradores da região administrativa. Serão oferecidos tratamentos de estética facial de alto padrão: Botox, preenchimentos, harmonização facial, bioestimulação de colágeno, laser, limpeza de pele e outros, e tratamentos corporais: massagens diversas para redução de medidas, celulite e firmeza da pele e outros.

Mas qual a receita do sucesso mesmo em tempos de pandemia? Para a Dra. Fernanda Silva, proprietária da Clínica Avlis a persistência e a dedicação são a chave do sucesso. “Eu sempre soube que o futuro seria próspero, tinha essa visão ampla de que as coisas iam dar certo, e hoje digo que deram certo. Busco fazer com amor a tudo que me proponho, e com a Avlis foi assim. Um sonho que nasceu com o desejo de ajudar pessoas com empatia, respeito e amor. Sempre ressalto que nosso DNA está atrelado ao conceito de Humanidade. Olhar o paciente que chega aqui com amor, buscar entender sua história e necessidade, tratar esse paciente com respeito é o ponta pé inicial, agindo assim não tem erro e desta forma vamos deixando nossa marca, construindo nossa história” finalizou.

A Clínica Avlis já atende em Brasília há 01 ano e desde então tem prestado serviços com excelência e com profissionais altamente qualificados, Dra. Fernanda possui 11 anos experiência na área de estética e cosmética, com formação em biomedicina e com especializações diversas na área de estética. O novo espaço irá abrir as portas a partir de amanhã (05/10), com um delicioso coquetel que será oferecido para imprensa, pacientes e amigos. Venha conhecer a nova unidade da Clínica de Estética Avlis, você irá se surpreender.

Serviço

Clínica Avlis Águas Claras

Shopping One Park Mall

Instagram: @avlisestetica