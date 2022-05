Vamos falar de botox? Especialista fala sobre benefícios da técnica mais pedida nos consultórios de beleza

Prevenção e suavização das linhas de expressão são algumas das indicações do botox. Saiba como usar a técnica com segurança

A toxina botulínica é a grande percussora em termo de beleza quando se pensa em suavizar os sinais do tempo. Ela ganhou fama no Brasil nos anos 90, quando ficou conhecida popularmente como Botox.

Desde então é a mais pedida por homens e mulheres que desejam melhorar o aspecto da pele, ou seja, os sinais de expressão. Sua versatilidade permite a aplicação para tratamentos de saúde que vão desde a odontologia, prevenção e para fins estéticos.

A odontóloga e especialista, Patrícia Moura fala um pouco mais sobre os benefícios do queridinho do momento: “Unanimemente é hoje o tratamento mais procurado aqui na Academia da Face Brasília, acredito que seja pelo fato dos resultados, já que em apenas 07 dias são perceptíveis a melhora da pele.

Ele melhora a autoestima do paciente, ameniza as rugas de expressão, evita a formação de rugas e é bastante usado como forma de prevenção em pacientes mais jovens, pois não há uma idade ideal para que a pessoa comece a fazer procedimentos.

Dra. Patrícia Moura

Digo que prevenir é a melhor opção sempre, e o quanto antes melhor. Acredito que os tratamentos com fins estéticos são feitos para resgatar a autoestima e confiança das pessoas, no caso do Botox é a mesma coisa. Sentir a pele mais jovem, suavizar as rugas da face é importante para o bem-estar e amor-próprio. A pessoa se sente mais linda e empoderada.

Ele evita que as rugas se formem a longo prazo, ou seja, para quem quer envelhecer com uma pele saudável ele é a opção mais acertada. Mas costumo frisar que ele não promete sumir com essas linhas de expressão, ele apenas ameniza e sua durabilidade varia de 04 até 06 meses dependendo de cada paciente. E para aqueles que ainda tem dúvidas, é um tratamento altamente seguro, desde que seja feito com profissional qualificado”, finalizou.

Indicações: pé de galinha, testa, linha do bravo, empinar a pontinha do nariz, diminuir boca triste, músculos do pescoço muito marcados, bigode chinês, marionete, elevar a sobrancelha – melhorando o olhar, rugas no geral.

