“Barbiecore”: Filme da Barbie movimenta o comércio do Distrito Federal e de todo o país

Lançamentos de coleções na cor de rosa e até mesmo vitrines adaptadas são as apostas dos comerciantes

O filme da Barbie, que entra em cartaz hoje (20), está causando um grande impacto no comércio do Distrito Federal e de todo o Brasil. O live-action da icônica boneca tem conquistado os corações dos fãs e inspirado a criação de um novo estilo fashion conhecido como “Barbiecore,” que incorpora a estética e o universo cor-de-rosa da boneca mais famosa do mundo.

Nas lojas, a tendência Barbiecore está se tornando cada vez mais evidente, com vitrines decoradas em tons de rosa e peças de roupas, acessórios e jóias que remetem à delicadeza e elegância da Barbie. Uma das lojas que está se destacando com essa tendência é a Eleganza, localizada no Taguatinga Shopping, em Brasília.

Embora o movimento tenha uma estética específica inspirada na Barbie, é importante oferecer, segundo a co-fundadora da Eleganza Daniele Veras, uma variedade de produtos dentro dessa temática. “Ïtens de moda, decoração, acessórios e até mesmo produtos colecionáveis podem atrair diferentes segmentos de consumidores. Os comerciantes não podem esquecer, claro, da qualidade do produto”, reforça.

Sete dias para se dar bem com a trend

A mentora de negócios, Luciana Barbosa, também enfatiza a importância dos comerciantes estarem atentos às modas virais da internet para alavancar suas vendas. “O lançamento do filme da Barbie é uma oportunidade única para os comerciantes capitalizarem sobre essa tendência Barbiecore. Aproveitar as modas que se espalham nas redes sociais é uma estratégia inteligente para impulsionar os negócios e atrair mais clientes”, esclarece.

A especialista também separou 7 dicas importantes para que empresários consigam lucrar com a nova moda do momento:

1) Entendendo o público: Antes de apostar no movimento Barbiecore, é essencial compreender o público que se identifica com esse estilo. Analise seus interesses, valores e preferências para oferecer produtos ou serviços relevantes.

2) Diversidade de produtos: Embora o movimento tenha uma estética específica inspirada na Barbie, é importante oferecer uma variedade de produtos dentro dessa temática. Itens de moda, decoração, acessórios e até mesmo produtos colecionáveis podem atrair diferentes segmentos de consumidores.

3) Qualidade e autenticidade: Garanta que os produtos relacionados ao movimento Barbiecore sejam de alta qualidade e autênticos. O público é atraído por itens que realmente refletem a essência do movimento e proporcionam uma experiência positiva.

4) Comunicação e marketing: Utilize plataformas de comunicação adequadas para alcançar o público interessado no movimento. Redes sociais como Instagram e TikTok podem ser particularmente eficazes para divulgar produtos relacionados ao Barbiecore.

5) Parcerias estratégicas: Considere colaborações com influenciadores, criadores de conteúdo ou até mesmo marcas que já possuem conexão com o movimento Barbiecore. Essas parcerias podem aumentar a visibilidade dos produtos e atrair novos clientes.

6) Monitoramento e adaptação: Esteja sempre atento às tendências e à evolução do movimento Barbiecore. O cenário cultural e a estética podem mudar rapidamente, portanto, é fundamental adaptar sua estratégia de acordo com as demandas do mercado.

7) Responsabilidade social: O movimento Barbiecore pode estar associado a questões de representatividade, empoderamento e inclusão. Certifique-se de que sua abordagem seja sensível a essas questões e que sua empresa promova valores éticos e responsáveis.

Eleganza Folheados

Endereço: Taguatinga Shopping – Torre A, sala 203, Taguatinga Sul

Telefone/ WhatsApp: 61 98604-0047

Siga: https://www.instagram.com/eleganzafolheados/

Luciana Barbosa

Instagram: @lubarbosa.oficial