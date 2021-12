Momento de Autocuidado para o início de um novo ciclo

Que tal um momento de autocuidado que você poderá realizar no conforto da tua casa, marcando a finalização do ano de 2021

O ano de 2022 se aproxima e novas promessas também, nos estimulando a prosseguir, realizar sonhos e projetos.

Você já parou para refletir de que maneira poderá melhorar tua saúde, teus hábitos e trazer mais harmonia e equilíbrio na tua vida neste novo ciclo?

Eu quero te propor um momento de autocuidado que você poderá realizar no conforto da tua casa, marcando a finalização do ano de 2021 e abrindo as portas para o ano novo, vibrando para seja repleto de muitas realizações e prosperidade.

Ritual de Autocuidado para o inicio de um novo ciclo

Primeiro passo é preparar um cantinho da sua casa, escolha uma cadeira confortável, coloque uma musica suave e aromatize o ambiente.

Prepare um chá de delicioso, poderá ser de erva doce e camomila que é excelente para relaxar, enfeite a xicara com flores e ervas, fazendo deste momento um mimo especial.

Enquanto o chá estiver curtindo, prepare o escalda pés:

Pegue uma bacia, coloque 2 colheres de copa de sal grosso, 1 ramo de manjericão, 1 ramo de alecrim e flores.

Quando for colocar as ervinhas na bacia vá mentalizando gratidão por todas as experiências que você teve este ano, todos os aprendizados e vá agradecendo pelo ano novo que virá, que com certeza será repleto de saúde, alegrias e prosperidade.

Coloque agua quente, alguma gotinhas de óleo essencial de Alecrim e deixe teus pés relaxarem na água quente por alguns minutos.

Enquanto isto deguste teu chá, observe o momento, ouça a musica e os aromas das ervas.

Seque os pés e prepare uma esfoliação, este tratamento é ótimo para limpar a pele, retirar as toxinas, afim de deixa-la macia e com frescor.

Esfoliante:

Em um recipiente coloque 3 colheres de sopa de aveia em flocos e 2 colheres de mel, você poderá colocar 3 gotas de óleo essencial de alecrim que tem um aroma refrescante e é ótimo para elevar a energia vital.

Aplique em toda a pele, inclusive no rosto, fazendo pequenos movimentos circulares com as pontas dos dedos.

Depois disto, tome um banho morno, retirando todo o esfoliante.

Seque a pele e aplique uma pequena quantidade de óleo vegetal, poderá ser de coco, sementes de uva ou amêndoas, aromatizado com óleo essencial, minha sugestão é você utilizar para 20 ml de óleo vegetal 3 gotas de cada óleo essencial: Alecrim, Laranja e Lavanda Francesa.

Aplique em toda a pele, com movimentos suaves de auto massagem, caprichando nas extremidades, pés e mãos

Pronto, respire fundo, você estará renovado ou renovada!

Veja como é fácil

Boas Festas! Tenha um excelente Ano Novo!

Gostou? Nos acompanhe que na próxima semana falaremos sobre o Ayurveda, a ciência milenar que se originou na Índia e que vem sendo cada vez mais apreciada por suas práticas e ensinamentos.

Conheça o instituto Atmo Danai! Uma escola de formação e autoconhecimento em massoterapia e Ayurveda.

E conheça também nossa Clinica/Spa e aproveite para agendar um atendimento com a gente!

Acesse o site: www.institutoatomodanai.com.br

Namaste!