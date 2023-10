6 tratamentos estéticos que vão bombar na primavera

Para desabrochar e entrar com a autoestima lá em cima na primavera, confira as apostas dos especialistas em saúde, estética e bem-estar

A chegada da primavera traz consigo certo frescor, clima de novidades e mudanças. O sol se faz presente e os dias passam a ser mais longos, prenunciando o tão esperado verão. É quando costumamos olhar para nós mesmos, buscando mais cuidados com o corpo e a pele. Conforme a alta temporada se aproxima, o interesse por procedimentos estéticos de resultados rápidos também cresce — mas o ideal é não esperar o verão para cuidar de si.

“É aconselhável que os tratamentos sejam realizados agora na primavera, entre os meses de setembro e novembro, para não precisar ceder à urgência e poder se cuidar de acordo com o ritmo do seu corpo. Isso permite um período mais adequado para alcançar resultados satisfatórios, que estarão visíveis quando o verão chegar”, sugere Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora da HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos.

A especialista separou os procedimentos mais procurados nas clínicas nesse período do ano, suas principais apostas para esta primavera. Confira:

Fototerapia

A terapia com luz LED é ideal para cuidar de diversos problemas de pele, como melasmas, acne ativa, rosácea, foliculite e correção de botox. Os tratamentos possíveis vão de rejuvenescimento facial, estimulando a produção de colágeno e elastina, até o pós-peeling químico.

Contando com LEDs nas cores vermelho, azul, verde, âmbar e violeta, a máscara do equipamento de fototerapia Fluence Maxx, da HTM, pode ser utilizada para tratar uma variedade de condições, com a versatilidade de aplicação em duas regiões ao mesmo tempo: rosto e pescoço. É um tratamento suave, que não causa desconforto.

Ultrassom facial

Para hidratação, rejuvenescimento e controle de melasma, este tratamento utiliza ultrassom e correntes alternadas, gerando o efeito amplificado de uma terapia sobre a outra. O equipamento responsável é o Sonic Compact Maxx, que melhora a elasticidade da pele, incentiva a produção natural de colágeno e reduz rugas e linhas de expressão. Além disso, consegue potencializar outros tratamentos, fazendo com que os produtos de cuidados faciais penetrem nas camadas mais profundas da pele.

Criolipólise

A técnica reduz até 42,5% de gordura em uma única sessão por meio do congelamento. O equipamento da HTM que oferece este tratamento, o Beauty Shape Duo, apresenta um sistema de vácuo e placas de peltier com temperaturas em torno de -11 ºC. O procedimento dura de 40 a 60 minutos e, em alguns casos, é possível alcançar os resultados desejados já na primeira sessão. “O tratamento pode ser feito em diferentes regiões do corpo, como braços, flancos, abdômen, culote, parte interna das coxas e região subglútea”, ressalta Renata.

Depilação a laser

Por seus resultados duradouros, a depilação a laser é uma das mais procuradas para o verão. São indicadas, em média, de 4 a 8 sessões para um resultado eficaz. Quando realizada com o Ácrus, aparelho 100% digital, o tratamento pode ser feito em todos os tons de pele; por isso, pode ser aplicado com precisão em peles negras ou bronzeadas. Além disso, não apresenta nenhuma limitação em relação à espessura ou quantidade de pelos no local, garantindo uma depilação muito mais tolerável, confortável, suave, segura e duradoura.

Carboxiterapia

A celulite é caracterizada por inúmeras alterações metabólicas e circulatórias que atingem a gordura e a camada dérmica da pele. Por promover aumento da circulação, melhora da oxigenação e redução da gordura, a carboxiterapia tornou-se uma grande aliada no tratamento dessa afecção.

“E para quem evita o procedimento por medo das agulhas, já há no mercado uma modalidade não invasiva, a Carbo Cupping, que é realizada pelo Pluria, equipamento que utiliza ventosas de vidro para direcionar o gás durante o massageamento, permitindo sua absorção pela pele”, indica a especialista.

Fortalecimento e definição corporal

Também é possível atingir resultados estéticos com procedimentos para fortalecer e definir a musculatura do corpo de forma localizada. O Empower, equipamento utilizado neste tratamento específico, produz um campo eletromagnético que estimula grupos de músculos, promovendo contrações em ritmos e intensidades personalizáveis, definidos pelo profissional de estética conforme a necessidade de cada um.

“O especialista tem a versatilidade de promover treinos focalizados que não se restringem apenas à hipertrofia. Ainda é possível aplicar modos pré-programados de aquecimento e desaquecimento, treinamento, desenvolvimento de força e resistência muscular, além também da definição e redução de gordura, sendo indicado também para quem já se exercita, mas deseja potencializar os resultados do treino”, conclui a especialista.