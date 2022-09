6 dicas de beleza que você deveria seguir em qualquer fase da vida

Atualmente, existe todo um universo de produtos de estética que pode dificultar as usuárias a descobrirem quais são aqueles que valem o seu dinheiro. São sabonetes e géis de limpeza, esfoliantes, hidratantes, vitaminas, protetores e mais uma infinidade de itens que podem deixar a pele bem cuidada e favorecer a saúde. Desde que utilizados corretamente!

Pensando nisso, é sempre bom, além de se consultar com um dermatologista, seguir algumas regras essenciais para saber o que escolher e o que vai facilitar a rotina de skincare de cada uma, de acordo com as suas necessidades e possibilidades.

Além disso, há também algumas dicas simples que são completamente atemporais e já provaram ser eficazes em todos os tipos de pele. A seguir, listamos seis delas para você incluir em seu dia a dia:

Carregue sempre um protetor labial

Hidrate e proteja a área dos lábios da exposição ao vento, temperaturas frias e raios ultravioleta com um simples retoque de protetor labial toda vez que sentir que eles estão secando.

Faça uma dupla limpeza de pele

Seguir este processo de duas etapas é fácil e bastante útil. Você precisa de um limpador à base de óleo, que deve ser seguido por um à base de água. O primeiro remove todos os vestígios de maquiagem e poeira, enquanto o segundo tira aquela sujeira teimosa que geralmente fica para trás. O processo de limpeza dupla não só deixa o rosto limpo, mas também elimina as possibilidades de poros entupidos e acne.

Remova a maquiagem sempre

No final de um dia longo e cansativo, pode ser super tentador pular direto para a cama apenas lavando o rosto. Mas esta é a porta de entrada perfeita para a pele ruim. É importante limpar completamente e remover até a última camada de maquiagem do rosto antes de dormir. Não fazer isso pode entupir os poros e dar origem a espinhas e acne.

Esfolie sua pele

Além de remover as células mortas da pele, a esfoliação limpa profundamente os poros. Isso também garante que a maquiagem continue sem problemas na pele.

Não subestime o poder do protetor solar

Além de proteger sua pele contra os raios UVA e UVB nocivos do sol, o protetor solar também é a melhor ferramenta antienvelhecimento que você pode usar. O produto protege a pele contra rugas, pigmentação, manchas escuras e câncer de pele. O recomendado é que seja escolhida uma fórmula não comedogênica e hipoalergênica para evitar erupções cutâneas.

Faça camadas de produtos de skincare e maquiagem da maneira certa

Sempre comece aplicando produtos de textura mais fina e aquosa primeiro e deixe os produtos mais espessos e cremosos para o final. Isso beneficia a pele, porque cremes e óleos pesados ​​ajudam a selar todos os produtos que foram aplicados anteriormente.