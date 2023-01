Assaí reforça visibilidade trans e traz histórias de colaboradoras

Companhia tem investido em ações de diversidade e inclusão

Distrito Federal, janeiro de 2023 – Hoje, 29 de janeiro, é comemorado o Dia da Visibilidade Trans. A data, criada em 2004, simboliza a luta pela inclusão e pelo respeito de pessoas trans e é um marco para o Assaí Atacadista. A Companhia, uma das maiores empregadoras privadas do Brasil, tem investido em ações de diversidade e inclusão, contribuindo para um ambiente cada vez mais plural e que reflita a sociedade.

A colaboradora Mayara Moura é um exemplo. Natural de Brasília, ela atua como operadora de caixa e fez sua transição com 23 anos. O irmão gêmeo, Roberio Moura, incentivou a profissional a trabalhar na Companhia, depois de mais de um ano desempregada. “Após mais de um ano fora do mercado de trabalho, meu irmão gêmeo, que é homossexual, me mostrou uma vaga do Assaí e, sem expectativas de entrar na empresa, procurei mais a respeito e foi quando percebi que a Companhia tem um amplo programa de Diversidade e Inclusão, o que motivou a minha candidatura. Uma boa surpresa foi que o processo seletivo aconteceu pela plataforma Gupy, totalmente virtual, dando ainda mais segurança, pois muitas vezes somos julgados(as) pela aparência criando, inclusive, uma barreira para seguir com o processo seletivo. O time de RH foi incrível, percebi em suas ações todo o cuidado com a diversidade e inclusão. Acredito que muitas portas estão sendo abertas para outras pessoas trans no mercado de trabalho”, afirma.

Mayara ainda ressalta a dificuldade de aceitação da família e o processo de transição. “Demorei para assumir a minha transexualidade por medo, receio, preceitos e valores familiares, mas eu já tinha toda uma identidade que eu escondia. Foi aos 23 anos que eu consegui fazer todo o processo de transição e meu irmão foi essencial nesse processo, ele sempre me deu muito suporte”, relembra. A colaboradora ainda reforça a importância de ter um ambiente de trabalho seguro. “No início da minha carreira profissional sentia muito preconceito em relação as minhas vestimentas. Acredito que empatia, respeito e inclusão fazem toda a diferença e trabalhar no Assaí é prezar por esses pilares, principalmente, na questão de se sentir preservada no seu emprego”, completa.

Colaboradora Mayara Moura. Foto: Divulgação

Assim como Mayara, a também operadora de caixa Natalia Ribeiro, de Brasília, viu na possibilidade de um emprego com carteira assinada em uma empresa do porte do Assaí, uma oportunidade de crescimento e reconhecimento contra o preconceito. “No começo da minha carreira profissional, entrei em uma empresa terceirizada e não fui aceita por alguns(mas) colaboradores(as). Precisei mostrar e provar o valor do meu trabalho. Depois de um período, participei de um processo seletivo para ser colaboradora no Assaí, fiz meu cadastro pela Gupy e me senti muito acolhida. Entrei como Operadora de Caixa e, atualmente, dou suporte no Atendimento ao(a) Cliente. Esse crescimento profissional é motivador e faz eu me sentir muito segura. Digo que o Assaí abraça toda diversidade e é uma empresa que se preocupa em fazer a diferença”, ressalta.

Colaboradora Natalia Ribeiro. Foto: Divulgação

O respeito, a inclusão e a pluralidade são pilares fundamentais do Assaí, que por meio do Programa de Diversidade norteiam diversas iniciativas internas e externas na Companhia. Dentre as ações, destacam-se a parceria com a TransEmpregos, que conecta profissionais ao mercado de trabalho; o Patrocínio a Feira DiverS/A, que tem como objetivo conectar jovens profissionais LGBTQIA+ a empresas e lideranças que almejam times mais diversos; e a Adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que reúne mais de 100 empresas para fomentar o respeito e a promoção dos direitos humanos LGBTQIA+ na sociedade e no ambiente empresarial brasileiro.

O atacadista também conta com uma série de ações internas para os(as) seus(uas) colaboradores(as) com o objetivo de aprofundar o tema, conscientizar e formar o time para a promoção e valorização da diversidade e dos direitos humanos e combate a todo e qualquer tipo de discriminação e violência. O Assaí trabalha com cinco temas prioritários, que garantem os direitos, o respeito, a valorização e a equidade de todos(as): Raça, Gênero, LGBTQIA+, Pessoas com Deficiência e Gerações.