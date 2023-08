As diferenças entre normas da ABNT, APA e Vancouver

Os trabalhos acadêmicos podem ser norteados pelas normas da ABNT, APA e Vancouver. A escolha do sistema leva em consideração a instituição de ensino e a área do conhecimento. Em comum, todas visam organizar as informações de monografias, dissertações e teses, a fim de transmitir mais credibilidade aos autores e ainda, facilitar a consulta.

Mas, essas padronizações são complexas e costumam assustar alguns estudantes. Com certeza você ou algum amigo passou, ou então, conhece alguém que viveu um sufoco durante a formatação do trabalho. Esta falta de informação causa pânico porque muitos universitários se deparam com as regras somente quando começam a escrever.

Hoje, em parceria com o portal educacional Via Carreira, vamos explicar as normas ABNT, a padronização de trabalhos acadêmicos utilizada no Brasil e também, falar o que a diferencia das demais normas citadas no título, que são oriundas de outros países.

Para começar: o que é e para que serve a ABNT?

Fundada em 28 de setembro de 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é uma entidade privada sem fins lucrativos. Ela surgiu de uma necessidade da engenharia civil para unificar o uso do concreto, porque o Brasil não se adaptou aos modelos adotados no exterior.

A primeira padronização veio após a Segunda Guerra e diz respeito à produção de óleos vegetais e corantes para tintas. Além de produtos químicos, o foco nos primeiros anos debruçou-se ainda em módulos de de construção, petróleo, açúcar e álcool, desenho técnico, instalações hidráulicas, máquinas e estruturas de madeira.

Um dos grandes picos de publicação de normas aconteceu na década de 70, com 98 normas em 73 para 634 em 1979. Hoje, a entidade possui 8.457 especificações.

As conhecidas normas da ABNT para pesquisas acadêmicas surgiram em 1989 com a NBR 6024, sobre a numeração progressiva de seções.

Resumindo: o trabalho da ABNT abrange especificações de produtos, regras de trabalhos científicos, métodos de ensaio e gestão ambiental. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que a ABNT é membro fundador da International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização), a ISO.

Características das normas da ABNT, APA e Vancouver

Por serem sistemas de padronização de três países, é normal que eles possuam características opostas. A existência desses padrões não significa que um seja melhor, apenas expõe diferentes necessidades. Para mostrar isso, vamos explicar algumas características das normas ABNT, APA e Vancouver.

Normas da ABNT

As regras da ABNT são usadas no Brasil por alunos da graduação, mestrado e doutorado. Elas orientam a formatação dos elementos pré-textuais, elementos textuais e dos elementos pós-textuais, onde:

Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, listas (ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas) e sumário; Elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão; Elementos pós-textuais: referências, glossário, apêndice, anexo e índice.

Dentre as regras mais elementares da ABNT são sobre a fonte, tamanho, margens, espaçamento e alinhamento, confira:

Fonte: Times New Roman ou Arial, mas a NBR 14727 (Princípios gerais para elaboração de trabalhos acadêmicos) não define fonte, desta forma, algumas universidades aceitam as fontes Calibri ou Verdana, por questões de acessibilidade ou para atender as necessidades de algum departamento da universidade;

Tamanho: 14 para títulos que devem estar em negrito, 12 para textos e 10 para citações no rodapé;

Margens: 3 cm para para margens à esquerda e superior e 2 cm para margens à direita e inferior;

Alinhamento: justificado.

Contudo, a citação é um tópico que mais costuma dar “dor de cabeça”. Um caso curioso que talvez poucas pessoas saibam ser possível, é fazer citação de referência sem autor. Aprenda a como referenciar livros de autoria desconhecida:

Título da obra em negrito: subtítulo se houver. Edição. Local de publicação: Editora, ano de publicação. Número de páginas.

Exemplo: DICIONÁRIO de filosofia: do mito à razão. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 1088 p.

APA

O sistema de padronização surgiu em 1929 para organizar a produção dos artigos de psicologia publicados em revistas parceiras da American Psychological Association. Esta norma também é vista nas produções científicas nas áreas da educação e ciências sociais. Outra utilização da APA é na diagramação de revistas e livros.

Uma das características da norma APA é que ela foca nas citações, referências, quadros e tabelas. Em relação às citações, os aspectos abordados são: número de autores, entidades identificadas por abreviaturas como autores, entidades sem abreviações como autores, citação de citação e se é a primeira citação ou citações recorrentes.

Veja um exemplo de citação de trabalho com um autor:

No decorrer do texto: (Giddens, 1978) ou Giddens (1978);

Nas referências: Giddens, A. (1978). Novas regras do método sociológico. Rio de Janeiro: Zahar.

Sobre o estilo da fonte, o padrão é Times New Roman, 12. O negrito é opcional para títulos e subtítulos e as palavras em outro idioma devem ser escritas obrigatoriamente em itálico.

As regras atualizadas da norma APA estão na 7ª Edição do Manual de Estilo APA.

Vancouver

A Vancouver é usada nos trabalhos acadêmicos na área da saúde. Seu nome é devido uma reunião realizada em 1978 na cidade canadense que culminou na criação do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas e da norma Vancouver. O desenvolvimento desta padronização contou com a parceria da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

Diferentemente da APA que é utilizada nas pesquisas acadêmicas em psicologia e também, nas áreas da educação e ciências sociais e formatação de revistas, a Vancouver é exclusivamente para trabalhos na área da saúde.

Um destaque da norma Vancouver é que há 40 possibilidades para fazer citações que podem ser de artigos de jornais, relatórios governamentais, comunicações pessoais (cartas, manuscritos individuais e e-mails), além de material audiovisual como filmes, documentários e audiobooks.

Ainda sobre as citações, há orientações para sobrenomes de autores com pontuação, algo comum no exterior. Abaixo, você confere exemplo de citações da Vancouver:

Citação de autores com pontuação nos sobrenomes:

Sobrenome com hífen:

João Oliveira da Silva – Santos → Silva – Santos JO

Sobrenome com apóstrofo:

Harry B. O’ Willen → O’ Willen HB

Sobrenome com ponto de abreviatura:

Charles A. St. James → St James CA

Diferenças entre normas da ABNT, APA e Vancouver

Os principais diferenciais das normas ABNT, APA e Vancouver são em relação às citações:

Nome de autor

ABNT: os autores são referenciados pelo método autor-data: (SILVA; SANTOS; SOUZA, 2018);

APA/Vancouver: os nomes também ficam entre parênteses e somente a primeira letra do autor é em maiúscula e, se houver mais de um, a separação é por vírgula e “&”: (Silva, Santos & Souza, 2018);

Citações diretas e indiretas

ABNT:

citação direta: deve ter até 3 linhas, estar entre aspas, com o nome do autor e ano de publicação da obra entre parênteses;

citação direta longa (mais de 3 linhas): deve estar em tamanho 10 e recuo de 4 cm, nome de autor e ano de publicação entre parênteses;

citação indireta exige o sobrenome do autor e a data de publicação.

APA

citações diretas com menos de 40 palavras: nome do autor com a primeira letra em maiúscula e a frase entre aspas;

citações diretas com mais de 40 palavras: em novo parágrafo com recuo de 1,25, espaçamento simples e fonte 12;

citações indiretas: sobrenome do autor e o ano de publicação.

Vancouver: as citações são numéricas que são referenciadas ao término do trabalho.

numeração entre colchetes: 1 , 2 , 1, 3 , etc

numeração entre colchetes: (1), (2), (1, 3), etc

numeração com sobrescrito: ¹ ²

Agora você já conhece tudo sobre as normas da ABNT, APA e Vancouver, que são os principais sistemas de padronização de trabalhos acadêmicos. Portanto, use esse conhecimento para formatar artigos científicos e até mesmo a sua monografia.