Ambiente tranquilo pode evitar que bebês tenham pesadelos

Especialistas explicam o que é necessário para que as crianças tenham uma boa noite de sono.

Uma boa noite de sono faz a diferença não só para os adultos, como também, para os bebês. Segundo informações do Instituto do Sono, ao dormir, o organismo da criança realiza funções que garantem um crescimento saudável, como o desenvolvimento celular, a restauração da energia e a consolidação da memória.

No entanto, quando os bebês têm pesadelos e acordam assustados durante a noite, essas funções são prejudicadas. O medo e a insegurança diante de sonhos fantasiosos e assustadores podem resultar em choros incessantes e certa resistência para voltar a dormir, impactando, também, na qualidade de sono dos pais e responsáveis.

Segundo o Observatório da Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o sono é um processo natural em que ocorre uma redução da consciência e das atividades corporais. No geral, ele é dividido em dois momentos: o sono não-REM, caracterizado por uma atividade cerebral menos intensa, e o sono REM, quando a atividade é mais intensa, resultando em sonhos e pesadelos.

Em entrevista concedida à imprensa, a neurologista responsável pelo setor de pediatria do Instituto do Sono da Unifesp, Márcia Pradella, e a psicóloga e psicopedagoga do Hospital Albert Einstein (SP), Melina Blanco Amarins explicaram que os sonhos, sejam bons ou ruins, acontece na fase do sono REM e são influenciados pelos momentos vividos pela criança ao longo do dia.

Para evitar os pesadelos em bebês, é aconselhável a criação de um ambiente tranquilo para as horas de descanso. Estabelecer um clima agradável e investir numa decoração aconchegante com papel de parede para quarto infantil são algumas ideias que podem ajudar a diminuir os estresses noturnos das crianças.

Como aliviar os pesadelos infantis

Segundo as especialistas Márcia Pradella e Melina Blanco Amarins, não dá para evitar que os pesadelos ocorram, mas é possível criar um ambiente confortável para que as noites sejam mais tranquilas. O espaço onde o bebê dorme deve transmitir a sensação de aconchego.

Para isso, a decoração pode ganhar peças que minimizem ruídos, como o tapete para quarto infantil. As cores utilizadas no ambiente podem ser mais claras e neutras, e objetos decorativos podem criar uma experiência lúdica e positiva para a imaginação dos pequenos.

A escolha dos móveis também impacta na qualidade de sono das crianças. Nos primeiros anos de vida, o berço deve garantir conforto, aconchego e segurança para o bebê. Com o passar dos anos, o quarto pode ganhar um modelo de cama infantil que seja compatível com a idade da criança.

Outras medidas podem ajudar a criança a ter uma noite de sono tranquila. Em entrevista à imprensa, o médico pediatra e pesquisador do Instituto do Sono, Gustavo Antonio Moreira, explicou que expor o bebê à luz natural pela manhã ajuda a regular o ritmo circadiano.

O profissional destacou, ainda, a importância da preparação para a hora do sono. A orientação é para que os pais reduzam a exposição da criança à luz artificial, principalmente, das telas nas horas que antecedem o descanso.

Quando é preciso buscar ajuda?

Dados divulgados pela Associação Brasileira do Sono mostram que até 30% das crianças, entre 5 e 12 anos, têm um pesadelo a cada seis meses. Embora não haja uma média considerada “normal”, especialistas alertam que a frequência desses episódios pode ser indício de outros problemas.

Por esse motivo, quando pais e responsáveis observam a recorrência desse tipo de situação, é recomendado o auxílio de profissionais qualificados na área. Estudo publicado pela revista científica Sleep, informa que o excesso de pesadelos na infância pode estar relacionados aos distúrbios mentais.

O suporte profissional irá ajudar no bem-estar e na qualidade do sono da criança. Em caso de diagnósticos de doenças, também contribui para o tratamento adequado.