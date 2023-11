65% dos solteiros não se importam com o signo de seu crush

Pesquisa do happn sobre signos do zodíaco traz resultado inesperado

Os signos do zodíaco nos relacionamentos são como um guia astrológico para entender a compatibilidade e os desafios entre as pessoas, tornando as conexões mais interessantes e divertidas. Com isso em mente, o happn, aplicativo de namoro da vida real e um dos mais baixados do mundo, realizou uma pesquisa para entender a relação deles com a astrologia por ocasião do lançamento de seu guia Astro Crush. Com um resultado surpreendente, 65% deles disseram que não estavam interessados nas compatibilidades de seus signos ao escolher um Crush.

A pesquisa do happn também revelou que 54% dos solteiros nunca estiveram em um relacionamento com um signo extremamente compatível porque nunca se preocuparam com isso. Entretanto, 30% disseram que isso aconteceu, mas não foi o fator mais importante, e 16% fizeram questão de seguir a astrologia e ter relacionamentos bem-sucedidos.

Quais são os fatores determinantes para um Crush?

Como podemos ver, um relacionamento tem características mais importantes do que a astrologia. Cerca de 26% dos solteiros dizem que confiam mais na personalidade e na compatibilidade do estilo de vida para iniciar um relacionamento, enquanto 15% preferem a atração física e química com o pretendente.

“Quando se trata de relacionamentos no mundo digital, os signos do zodíaco podem oferecer percepções fascinantes. A compatibilidade astrológica pode ser um guia divertido para entender as nuances dos relacionamentos. No entanto, lembre-se de que o verdadeiro sucesso está na comunicação, na compreensão mútua e na vontade de cultivar uma conexão real”, comenta Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn.

O signo no perfil é importante?

No mundo virtual, cada pessoa é diferente em muitos aspectos, comportamentais ou em suas virtudes. Esse pode não ser um tópico tão popular em uma conversa. 55% dos entrevistados acham legal que seu signo seja exibido em seu perfil, mesmo que não seja uma preocupação, enquanto apenas 12% dizem que confiam muito nele antes de conhecer um Crush.

Uma nova função para adicionar o signo está disponível no aplicativo e, para ajudar ainda mais, o happn apresenta o guia com dicas para cada signo do zodíaco para namorar.

Classificações do zodíaco

A preferência por signos nos relacionamentos decorre do desejo de encontrar parceiros que compartilhem características e interesses semelhantes, acreditando que isso pode levar a uma conexão mais profunda e harmoniosa. Embora a compatibilidade astrológica seja vista como uma ferramenta divertida para encontrar o amor, é importante lembrar que os relacionamentos também dependem de fatores individuais, experiências e comunicação eficaz.

Como resultado, o happn descobriu que alguns signos são mais populares entre os solteiros do que outros, sendo que o mais popular no aplicativo é Áries, seguido por Escorpião e Aquário. Alguns signos são mais populares do que outros, entre eles:

Top 3 signos preferidos:

1- Touro

2- Escorpião

3- Áries

Top 3 signos mais evitados:

1- Aquário

2- Sagitário

3- Câncer