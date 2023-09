1º Curso de Capacitação em Terapia Endocanabinoide acontece em Curitiba (PR)

Promovido pela startup Anna Medicina Endocanabinoide, o evento contará com especialistas líderes no campo e vai abordar temas essenciais para a prática médica

No cenário médico contemporâneo, a medicina endocanabinoide emerge como um campo repleto de possibilidades. No entanto, apesar das evidências crescentes sobre os benefícios da terapia com os derivados da Cannabis, muitos profissionais de saúde ainda enfrentam obstáculos para acessar informações essenciais sobre a prática. É nesse contexto que a startup Anna Medicina Endocanabinoide entra em cena, lançando um curso presencial projetado para preencher essa lacuna.

O Curso de Capacitação em Terapia Endocanabinoide vai acontecer no dia 23 de setembro, em Curitiba (PR), e se destina a médicos, dentistas, farmacêuticos e estudantes interessados em aprimorar seus conhecimentos no campo. Serão 8 horas de cursos e palestras a fim de promover insights atualizados sobre as evidências e estratégias terapêuticas para uma variedade de condições clínicas específicas.

Os participantes terão a oportunidade de aprender com especialistas líderes no campo, entre eles Dr. Amilton Silva Jr., Dra. Joice Cunha, Dr. Rafael Bitencourt e Dr. Linerio Novais. O curso terá como foco três temas principais: o sistema endocanabinoide e seu papel no corpo humano; as propriedades farmacológicas e medicinais da cannabis sativa; e as condições clínicas e estratégias terapêuticas atuais. O encontro será mediado pelo Dr. Vitor Jorge W. Brasil, coordenador médico e pesquisador do Centro de Acolhimento em Terapia Canabinoide do Hospital Santa Casa de Curitiba.

“Estamos entusiasmados em apresentar o curso que visa preencher uma lacuna crucial na educação médica. A medicina endocanabinoide é um campo em rápida evolução, respaldado por evidências científicas substanciais, e é essencial que os profissionais de saúde tenham acesso a informações precisas e atualizadas. Com a expertise de nossos palestrantes e a abordagem educacional abrangente, estamos confiantes de que este curso abrirá novos horizontes para a prática médica informada e responsável, resultando em benefícios substanciais para os pacientes”, declara Dr. Alfonso Cardozo Ferretjans, médico e sócio fundador da Anna Medicina Endocanabinoide.

O Curso de Capacitação em Terapia Endocanabinoide acontece presencialmente em Curitiba (PR) no dia 23 de setembro. As inscrições custam a partir de R$ 400 e podem ser feitas através do WhatsApp (41) 98405-1901 ou cadastro no site https://anna.express/. Mais informações no perfil oficial da Anna Medicina Endocanabinoide no Instagram (@annacbd.express)