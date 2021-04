Zé Vaqueiro é o mais novo contratado da gravadora Sony Music

Em destaque por grandes sucessos, o cantor assina com a multinacional, que é uma das maiores referências do mercado fonográfico mundial

A mais recente revelação do Forró, o cantor Zé Vaqueiro acaba de assinar com a gravadora Sony Music. Em destaque por grandes sucessos, o cantor assina com a multinacional, que é uma das maiores referências do mercado fonográfico mundial.

“É uma oportunidade única para crescer ainda mais como artista. A Sony Music é responsável pela carreira de grandes artistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e é uma honra estar entre eles”, afirma Zé Vaqueiro. Com a novidade, a Sony Music passa a assinar os próximos projetos do forrozeiro, que se junta a ícones de diversos gêneros da música, como Roberto Carlos, Gusttavo Lima, Dennis DJ, Dilsinho, entre outros.

Dono de números expressivos, Zé Vaqueiro já soma mais de 1 bilhão de views no canal oficial no Youtube com apenas 22 anos. Dentre alguns dos principais sucessos, o cantor dá voz a hits como “Eu Tenho Medo”, “Cangote”, “Volta Comigo BB”, além do megahit “Letícia”, que possui mais de 230 milhões de views. Entre os últimos projetos do cantor, estão o EP visual e o álbum “O Original”.

Sobre Zé Vaqueiro

Um dos nomes mais fortes da nova geração da música, o cantor Zé Vaqueiro já é referência no forró por levantar a bandeira do ritmo piseiro. Natural de Ouricuri, sertão de Pernambuco, o artista é forrozeiro desde criança e hoje vive o seu melhor momento na carreira, com apenas 22 anos. Compositor de hits que ganharam as paradas de todo o país, Zé Vaqueiro assina canções como “Vem me Amar”, que foi regravada por vários artistas de alcance nacional. Hoje, o cantor integra o casting de artistas da produtora Vybbe, que têm o comandante Xand Avião à frente dos projetos.