Zé Roberto afoga as mágoas em “Mesa de Ferro”, ouça o novo single

Com mistura de arrocha e bachata, a música e clipe estreiam em 21 de outubro

Quem nunca se agarrou a uma mesa de bar para afogar as mágoas, que atire a primeira pedra. De um jeito cômico e ao mesmo tempo trágico, o cantor Zé Roberto canta sobre essa corriqueira situação em seu novo single “Mesa de Ferro”, que estreia em 21 de outubro em todas as plataformas digitais e em seu canal oficial do YouTube. Mas não fique achando que a música vai te deixar na fossa não, porque a letra pode ser de sofrência, mas animação é garantida. “É uma mistura de arrocha com bachata, um ritmo contagiante que vai botar todo mundo pra cima”, comenta o cantor.

No clipe, Zé Roberto amanhece mais um dia no boteco e cai no sono debruçado à mesa. A partir daí começa a sonhar com uma cena onde ele aparece rodeado por mulheres, sendo duas delas a personificação da saudade e da tristeza que estava sentindo. Tudo vai a mil maravilhas, até ele acordar e ver que continua sozinho e de ressaca. A gravação aconteceu em Londrina/PR, no bar “Venda do Álcool”. A direção é de Pedro Henrique, da Frames Cinepicture.

A produção musical foi comandada por Orlando Baron e Luis Gustavo Garcia, da LB7 Music. “O Zé Roberto é um artista popular que canta a realidade da vida do povo, situações que acontecem com todos nós e que muitas vezes são engraçadas e que renderam essa boa música. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, assim como tem sido a música ‘Zé Delivery’ e todos os lançamentos que ele tem feito”, afirma Garcia.

Depois do hit “Zé Delivery”, “Mesa de Ferro” é o segundo single que Zé Roberto lança neste ano. Em paralelo, o cantor está trabalhando no projeto “Ensaio”, da LB7, que consiste em regravações de grandes sucessos da música sertaneja, com uma nova roupagem. Quatro músicas do projeto já estão disponíveis no canal do artista no YouTube e que, devido a sua grande repercussão, darão sequência a mais 10 singles, previstos para 2022.

Letra: Mesa de Ferro – Zé Roberto

Compositores: Ana Nery, Kenyo Alves, Tiago Marcelo

Tô eu e saudade aqui Enchendo a cara hoje Colecionando porre

Mas a tristeza é resistente a álcool Bebi de tudo e tá tudo embaçado

A cabeça girando igual carrossel de parquinho barato Se ela não voltar eu tô lascado

Tô parecendo ímã

Toda mesa de ferro eu grudo nela e bebo Toda porta de lata me atrai

É garrafa que vem Choro que vai

E saudade não sai

Ficha Técnica – “Mesa de Ferro”

Produção Musical: Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron (LB7 Music) Arranjos: Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron

Banda: Raphael Franklin Maranhão (bateria), Luis Gustavo Garcia (baixo), Orlando Baron (violões e guitarra), Fernando Baron (violão), Anderson Toledo (teclado), Bolinha (sanfona), Ale Di Viera (percussão)

Engenheiro de Gravação: Guido Baldacin Filho Mix e Master: Guido Baldacin Filho

Edição Digital: Frann Alux

Direção de Vídeo: Pedro Henrique – Frames Cinepicture

Sobre Zé Roberto:

Zé Roberto é José Roberto Dias Carvalho, um cantor e multi-instrumentista de 28 anos, que tem conquistado seu espaço no cenário da música sertaneja nacional. Natural de Ourinhos, interior de São Paulo, o artista começou sua carreira com 16 anos sob influência dos pais. Por incentivo de seus colegas do ensino médio, Zé começou a tocar nos bares à noite e logo começou a ganhar destaque na região. Seu primeiro show foi ao lado de João Marcio e Fabiano e em 2012, realizou a abertura de um show do Luan Santana, em sua cidade natal.

Seu primeiro CD autoral foi gravado em 2013, mesmo ano em que gravou o single “Culpados”, em parceria com a dupla Adalberto e Adriano. Em 2015, gravou o EP “No Meu Limite” à convite do produtor Fernando Baron. Em 2016, lançou o disco “Tá Doendo”, com 5 músicas – no mesmo período, participou do programa Máquina da Fama, do SBT. Em 2020, Zé Roberto gravou, pela LB7, seu disco com 7 músicas inéditas. Em dezembro, venceu o concurso “Eu & Léo Direcional” do programa “Hora do Faro”, na rede Record, e gravou uma versão acústica da música “Quando a Gente Sonha”, em parceria com o cantor Léo Chaves. Em 2021, o cantor lançou os singles “Zé Delivery” e “Mesa e Ferro”.

Redes sociais – Instagram: @zerobertoofficial YouTube: Zé Roberto Facebook: Zé Roberto