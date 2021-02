Para o folião ficar em casa, Ambev e Zé Delivery vão dar frete grátis durante todo o Carnaval

PUBLICIDADE

A maior festa do Brasil não vai acontecer nas ruas, mas também não vai passar em branco. A Ambev vai dar frete grátis para consumidores de todo o Brasil poderem aproveitar os dias de Carnaval em casa. Por meio do app Zé Delivery, será possível fazer os pedidos e não pagar nada pelo serviço de entrega*.

Ainda mais fácil do que procurar a bebida no bloquinho, para pedir o consumidor só precisa entrar no aplicativo do Zé Delivery, checar o cupom do dia na página inicial do app e adicionar o código ao final de sua compra para ter o valor do frete zerado. A promoção é válida para todos os produtos da Ambev e funcionará entre os dias 12 e 16 de fevereiro, com um novo cupom a cada dia.

Para completar um Carnaval tão diferente, a Ambev organizou um circuito de lives e entretenimento para festejar sem sair de casa.

Diversas marcas da companhia criaram uma programação extensa para garantir a animação dos dias de folia. Entre elas, Beats organizou um reality show com a cantora Anitta, além de um show online e uma promoção concorrendo a uma viagem; enquanto isso, SKOL realiza promoções e Brahma leva ao público shows de artistas tradicionalmente aclamados na folia.

E, mesmo sem folia, no Carnaval não vai faltar esperança. A cervejaria decidiu dar outro destino para as caixas térmicas usadas por vendedores ambulantes durante os bloquinhos. Dessa vez, elas serão destinadas aos postos de saúde do Brasil inteiro para armazenar e transportar vacinas contra Covid-19.

Por fim, sem esquecer dos ambulantes, que sempre estiveram ao lado da companhia no Carnaval e não poderão trabalhar no feriado, em parceria com o Zé Delivery, a cervejaria vai promover uma ação de renda extra a partir das compras feitas no período.

*Frete grátis válido de 12 a 16/02/21 para produtos Ambev. Limitado a 1 uso por CPF por dia (máximo de 5 usos), nas cidades em que o aplicativo atua e limitado a 75 mil usos no total. Nome do cupom sob consulta na página inicial do app Zé Delivery