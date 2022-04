Yudi e Mila se casam na residência do casal

Em uma cerimônia simples, eles celebram a união; O casal, que já havia namorado na adolescência, retomou o relacionamento no ano passado

Yudi Tamashiro, conhecido como um dos apresentadores do programa infantil ‘Bom Dia e Cia.’, se casou na última terça-feira (12) com a cantora Mila, de quem estava noivo há 6 meses.

Eles chegaram a namorar na adolescência, se reencontraram e retomaram o relacionamento em agosto de 2021. Eles escolheram uma cerimônia mais intimista, celebrando sua união na obra de sua futura casa. O apresentador compartilhou com seus seguidores algumas fotos do casamento, que mostram a grande emoção de Yudi na hora.

“Nunca fez tanto sentindo postar foto compartilhada, a partir de hoje somos 1 em Cristo, na verdade 3: Deus, eu e vc. E talvez 5, 8 ou 10, vários japinhas correndo pela casa”, disse Yudi na legenda das fotos. Ele explicou o motivo da escolha do local da celebração: “Sim, nos casamos na obra da nossa casa, poderíamos fazer um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas, mas nós entendemos que Jesus é Simples e foi Ele que nos uniu novamente. Na nossa infância vimos vários casais casando no quintal da casa dos pais e hoje estão velhinhos juntos. É isso q queremos, simplicidade no amor, puro e verdadeiro”, comentou o apresentador.

A cerimônia não contou com a presença de muitos famosos. Maísa Silva comentou a publicação com emojis fofos, e a cantora Lexa parabenizou o casal: “Lindos! Deus abençoe”.