Yasmin Brunet mostra o piercing no umbigo e arranca elogios da web

A modelo publicou uma foto em seu Instagram colocando o corpitcho para o jogo; nos comentários, os fãs afirmaram: “Maravilhosa”

Yasmin Brunet compartilhou com seus seguidores do Instagram o seu queridíssimo piercing no umbigo. Nesta última segunda-feira (21), a modelo ostentou o abdômen sequinho com o acessório.

Nos comentários da publicação, uma sequência de elogios à musa. “Bela”, “Uau!”, “Maravilhosa”, “Sereia”, foram algumas das mensagens de carinho deixada pelos seguidores de Yasmin.