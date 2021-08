Yasmin Brunet diz não ligar para polêmicas com Medina: ‘Sabemos a verdade’

Yasmin também disse que pretende fazer uma nova cerimônia de casamento no Brasil, já que o enlace do casal ocorreu no Havaí

Yasmin Brunet, 33, contou como tem lidado com as diversas polêmicas envolvendo seu nome e o de Gabriel Medina, 27, com quem é casada. Os dois viraram alvo das redes sociais após o veto do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ao pedido do surfista para que ela o acompanhasse nas Olimpíadas de Tóquio.

Além disso, uma briga com a família dele, inciada supostamente após o casamento dos dois, também foi muito comentada. “Não ligo muito”, garantiu a modelo em entrevista ao jornal Extra. “Às vezes aparecem umas mentiras que não dá para entender (risos). Mas chega até a ser engraçado quando sabemos a verdade.”

Ela afirma que as polêmicas inclusive a ajudaram a evoluir. “Eu me sinto mais madura, é claro”, afirmou. “Acho que as experiências da vida são incríveis para fazer você entender muitas coisas que não teria como compreender se não passasse por isso.”

Yasmin também disse na entrevista que pretende fazer uma nova cerimônia de casamento no Brasil, já que o enlace do casal ocorreu no Havaí, sem a presença de amigos e familiares. “Quando puder, vamos fazer um casamento no Brasil para juntar todo mundo”, disse.

O veto do COB ao pedido de Medina para que Yasmin fosse a Tóquio se deu em respeito a medidas sanitárias que visam evitar a propagação da Covid-19. As atividades esportivas foram realizadas sem público e com número de pessoas reduzido nas delegações.

Yasmin era casada com o modelo Evandro Soldati desde 2012. Em fevereiro de 2020, ela anunciou o fim do relacionamento. Pouco tempo depois foi vista com Medina pela primeira vez e, na sequência, os dois começaram a morar juntos.