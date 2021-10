Xuxa chama Bolsonaro de genocida e pede que eleitores saiam de sua rede social

Em vídeo, ela repercutiu e respondeu ao presidente sobre o motivo de ele ter sido barrado no jogo do Santos no domingo

SÃO PAULO, SP

A apresentadora Xuxa, 58, está na bronca com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em vídeo reproduzido em suas redes sociais, ela repercutiu e respondeu ao presidente sobre o motivo de ele ter sido barrado no jogo do Santos no domingo (10). Na ocasião, a Vila Belmiro recebeu público, e o presidente perguntou por qual razão não poderia entrar no estádio, que solicitava a todos comprovante de vacinação. Segundo ele, teria “mais anticorpos do que quem tomou a vacina”.



“Estamos em uma pandemia, a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, já morreram 600 mil pessoas. Porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a Organização Mundial da Saúde pedem”, começou Xuxa.



Em outro trecho, ela xinga o presidente. “Quem não faz isso, não segue as regras mundiais é genocida (e ainda tem gente que vai querer argumentar). Por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo. E você que é a favor da vida, assine o impeachment agora”, publicou.



Em maio, Xuxa, a atriz Julia Lemmertz, o youtuber Felipe Neto, o ex-futebolista Walter Casagrande e o escritor Raduan Nassar assinaram um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro protocolado pelo Movimento Vidas Brasileiras. A solicitação foi baseada na “condução desastrosa” da epidemia de Covid-19 pelo governo federal.

Em dezembro de 2020, a apresentadora já havia criticado Bolsonaro depois que ele decidiu zerar os impostos para importação de armas. “Era o que estava faltando para a gente, compras de armas sem taxas, as praias cheias, os bares cheios, as lojas e ruas lotadas. Puxa, que orgulho do nosso país!”, escreveu ela no Instagram.