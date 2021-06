Xuxa anuncia navio temático e comemoração de aniversário com fãs

“O MSC [empresa de cruzeiros] não me convidou apenas para ser a madrinha e, sim, deixou que seu navio virasse a minha ‘nave’.”

Xuxa, 58, anunciou nesta sexta-feira (18) que, em 2022, vai comandar um navio temático. Trata-se do Navio da Xuxa, que vai levar fãs da apresentadora a alto mar entre os dias 25 e 28 de março. De acordo com a assessoria de imprensa da apresentadora, a ideia é que Xuxa comemore a bordo seu aniversário, que é no dia 27 de março. As vendas começarão na segunda-feira (21). “É com o coração em festa que eu convido todos que cresceram comigo e que carinhosamente me chamam de rainha dos baixinhos para fazer uma viagem inesquecível, voltar no tempo, usando a sua imaginação e virando criança de novo”, disse Xuxa nas redes sociais.

“Você que viveu na época do Xou da Xuxa, Planeta Xuxa, Xuxa Park, Mundo da Imaginação, XSPB, Dancing Brasil e The Four está super convidado para o meu aniversário”, contou. “O MSC [empresa de cruzeiros] não me convidou apenas para ser a madrinha e, sim, deixou que seu navio virasse a minha ‘nave’.”

“Meu aniversário, 72 horas de amigos que vão fazer lindos shows para vocês, brincadeiras, filmes e tantas surpresas que eu não vou conseguir colocar tudo aqui”, avisou. “A única coisa que eu quero é ver você feliz. Você é meu presente de aniversário.”

De acordo com o site do cruzeiro, a embarcação que vai abrigar o Navio da Xuxa é o MSC Preziosa. A empresa afirma que se trata de um dos maiores e mais modernos navios do mundo. Ele tem sete restaurantes e 20 bares. Além disso, são quatro piscinas a bordo, sem falar em ginásio e áreas poliesportivas, academias e espaço kids. Para a viagem, ele deve estar com decoração colorida. A programação contará com shows, exposições, festas temáticas, gincanas, teatro e filmes. Também estão prometidos convidados especiais.

