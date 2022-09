Xande de Pilares estreia em ‘Todas as Flores’: ‘Nunca imaginei estar na TV’

Cantor estreia em novela interpretando personagem que é cópia dele mesmo

MARTHA ALVES

SÃO PAULO, SP

O cantor e compositor Xande de Pilares, 52, que faz sua estreia como ator na novela “Todas as Flores” (Globoplay), não acreditava que conseguira passar no teste para integrar o elenco do núcleo Gamboa, composto apenas por atores negros. O folhetim estreia na segunda quinzena de outubro.

Ele conta que antes do teste para o personagem o diretor perguntou se ele tinha decorado o texto e disse que ele iria errar tudo. Não deu outra, Xande já foi para o teste achando que não iria passar e ficou ainda mais nervoso.

“Eu já sou noveleiro de anos, morava no morro em uma época muito difícil, então meu brinquedo era assistir TV. Mas nunca imaginei estar onde eu assistia”, disse Xande, que fez curso de teatro para vencer a timidez como cantor nos palcos.

O cantor admite que decorar texto é igual à música, mas interpretar um personagem é muito diferente.

Segundo Xande, a preparação de elenco foi um divisor de águas para ele como ator estreante em novela e os colegas de elenco foram verdadeiros professores. “Estou me sentindo acolhido”, afirmou o músico.

No folhetim, Xande dá vida a Darci Pereira, o presidente do bloco de Carnaval “Filhos da Gamboa”. Ele afirma que tem se empenhado bastante para fazer seu “personagem direitinho”, que lê todo o roteiro da novela como se fosse um livro e sabe a vida inteira de cada um dos outros personagens.

O cantor revela ainda outro fator que tem ajudado na sua estreia: o personagem é praticamente uma cópia dela na vida pessoal. Ele diz que se identifica com Darci no seu dia a dia como uma pessoa da paz, que não guarda mágoas e não tem inimigos. “É mais fácil ser o Seu Darci porque é o Xande de Pilares.”

Completam o elenco do núcleo Gamboa do folhetim os atores Zezeh Barbosa, Micheli Machado, Jhona Burjack, Heloisa Honein, Mumuzinho, Douglas Silva, Mary Sheila e Leonardo Lima Carvalho.