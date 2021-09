Warner Play completa 1 ano e se consolida como uma das principais estratégias digitais da Warner Bros. para se conectar com o público gamer e geek

Impactando mais de 200 milhões de pessoas e ultrapassando a marca de 28 milhões de vídeo views, o canal marca uma nova era digital da multinacional do entretenimento

Há um ano a Warner Bros. Home Entertainment reformulou sua presença digital. Com foco nas redes sociais, o Warner Play, canal criado com o objetivo de conectar ainda mais a marca com seu público: fãs e entusiastas do universo gamer e geek -, é hoje um dos principais canais digitais e interativos da multinacional de entretenimento no Brasil. Com perfis no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, o Warner Play traz em primeira mão as principais novidades, com programação que vai desde os lançamentos cinematográficos da Warner Bros. até gameplays com os jogos das maiores franquias de games. Neste mês comemorativo de aniversário da plataforma digital a marca prepara uma série de ativações, conteúdos e promoções para celebrar o sucesso da sua presença digital.

Neste primeiro ano, através dos quase 600 conteúdos publicados no YouTube – principal plataforma da marca -, o Warner Play ultrapassou a marca de 28 milhões de visualizações e 200 milhões de pessoas impactadas com lançamentos, novidades e informações exclusivas sobre os games (como Resident Evil, Mortal Kombat e o aguardado Back 4 Blood), filmes da Warner Bros, (como Liga da Justiça de Zack Snyder, Space Jam, Esquadrão Suicida e Godzilla vs Kong), além da cobertura dos principais eventos do setor (DC Fandome, CCXP, E3, GamesCom, entre outros) e lives com participações especiais de fãs, influenciadores e especialistas.

Com grande presença no cenário de eSports, setor que deve faturar US﹩ 1,1 bilhão em 2021, segundo dados levantados pela consultoria Alvarez & Marsal, o Warner Play também conta com a cobertura das principais competições do setor, transmitindo mais de 103 horas de torneios, como a Liga Latina de Mortal Kombat. Com a consolidação da plataforma, o Warner Play passa a fazer parte das oportunidades comerciais do portfólio WarnerMedia, que conta com marcas como HBO, CNN Internacional, Cartoon Network e TNT, em formatos integrados com Warner Channel, Ei Games (programa semanal sobre games que é transmitido no SPACE) e outros canais nas redes sociais.

“O Warner Play é o destaque da nossa estratégia digital, que visa nos aproximar ainda mais dos fãs de entretenimento, trazendo conteúdos relevantes, informações exclusivas e inéditas sobre games, filmes e outros conteúdos do universo geek” afirma Juliana Brito, Gerente de Marketing Sênior da Warner Bros. Home Entertainment. “Completamos 1 ano com excelente interação do público e índices muito positivos.Agora, queremos expandir nosso alcance, compartilhar nossa expertise e conectar nossa marca com influenciadores, produtores de conteúdos e empresas por meio de ações integradas com WarnerMedia”, completa.

Para compartilhar as celebrações com seus seguidores, o Warner Play comemora o seu primeiro ano com promoções, concursos e conteúdos especiais para os fãs de entretenimento.

Concurso de Cosplay

Para as comemorações, o Warner Play está promovendo um desafio aos cosplayers. Voltado ao universo Warner (DC, Mortal Kombat, Hanna Barbera, Looney Tunes, Harry Potter, Invocação do Mal e outros), cada participante fará um vídeo em sua rede Social (TikTok ou Instagram) apresentando sua produção. O mais votado será anunciado na live de aniversário, que acontecerá no dia 23 de setembro no youtube do canal. Para o público escolher o seu cosplay favorito é preciso se inscrever no canal do Warner Play e publicar um comentário usando a hashtag com o nome do cosplayer.

Filmes direto na sua tela com desconto de 50%

Até o dia 23 de setembro, cinéfilos terão desconto de até 50% na compra ou aluguel de filmes do catálogo Warner, que incluem lançamentos recentes como Mulher-Maravilha 1984, Godzilla vs. Kong, Tenet e Liga da Justiça. Os títulos estarão disponíveis, nas plataformas Apple TV e GooglePlay, para aluguel, que garante acesso à produção pelo período de 48 horas, sem limite de plays, por R$ 4,90, ou para compra, opção que permite incluir o título em uma playlist pessoal e assisti-lo quantas vezes quiser, por R$ 9,90.

Estratégia integrada abre portas para novas parcerias

Para ampliar o alcance dos conteúdos, o Warner Play aposta em uma estratégia de parcerias com influenciadores, produtores de conteúdo e marcas que dialoguem com o público do canal. “Por fazer parte do ecossistema WarnerMedia, estamos aptos a conectar o Warner Play com as frentes de Warner Channel, Ei Games e demais marcas do grupo. Queremos aproveitar a interação de todas as nossas plataformas para entregar o melhor resultado para marcas, somando esforços para criar ações e conteúdos cada vez mais inovadores, diversos e exclusivos”, comenta Marcelo Pacheco, Vice-Presidente de Ad Sales da WarnerMedia Brasil.