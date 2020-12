Warner Bros. Pictures atrai diferentes parcerias promocionais para Mulher Maraviha 1984

PUBLICIDADE

A Warner Bros. Pictures atrai uma ampla gama de parceiros promocionais, líderes de marcas, em suporte ao lançamento de Mulher-Maravilha 1984, que chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 17 de dezembro.

A Magnum lançou uma edição especial de sorvetes com 1,6 milhão de embalagens tematizadas do filme, que estão a venda desde agosto e continuarão após o lançamento. Além dos produtos, haverá comunicação em pontos de venda, em digital e também ação com kit para influenciadores digitais, que receberam os sorvetes com as embalagens temáticas em casa, com todos os protocolos de segurança.

Para quem é fã de maquiagem, a Revlon lançou uma coleção incrível com produtos exclusivos do filme com a própria Mulher-Maravilha, a estrela Gal Gadot, como embaixadora da campanha. Em redes sociais, convidaram a super maquiadora Leticia Gomes para transformar-se na heroína, o que rendeu muitos suspiros tamanha semelhança! Os produtos tematizados MM84 estão a venda em lojas de departamento, farmácias e e-commerces em todo Brasil e nas compras da coleção, o consumidor ganha um par de ingressos para conferir o filme. Nunca foi tão fácil sentir-se empoderada com a ícone!

Já a rede Imaginarium está com uma lista diversa de produtos licenciados do filme em 260 lojas e também oferecerá ingressos para quem comprar os produtos criativos e únicos da loja.

O e-commerce Loja Oficial DC (Band Up), está oferecendo diversos produtos tematizados como camisetas, máscaras, canecas, almofadas e muito mais. E pensando nos fãs que adoram se vestir como sua super-heroína favorita, as lojas C&A, Riachuelo, Piticas e Havaianas também estão com diversos produtos temáticos do filme.

Sobre o filme

Avançando para a década de 1980, a próxima aventura da Mulher-Maravilha nos cinemas a coloca frente a dois novos inimigos: Max Lord e Mulher-Leopardo.

Com a diretora Patty Jenkins de volta ao comando e Gal Gadot novamente no papel-título, Mulher-Maravilha 1984, da Warner Bros. Pictures, é a sequência da estreia da super-heroína da DC como protagonista nas telas de cinema com o filme “Mulher-Maravilha”, que em 2017 quebrou recordes e arrecadou US$ 822 milhões nas bilheterias mundiais. O filme também tem em seu elenco Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wiig como Mulher-Leopardo, Pedro Pascal como Max Lord, Robin Wright como Antíope e Connie Nielsen como Hipólita.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones produzem o filme. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller são os produtores-executivos.

Patty Jenkins dirigiu a partir de um roteiro que ela escreveu com Geoff Johns & David Callaham, uma história de Jenkins & Johns, baseada nos personagens da DC. Juntando-se à diretora nos bastidores estão vários membros de sua equipe de “Mulher-Maravilha”, incluindo o diretor de fotografia Matthew Jensen, a designer de produção indicada ao Oscar Aline Bonetto (“O Fabuloso Destino de Amélie Poulin”), e a figurinista ganhadora do Oscar Lindy Hemming (“Topsy-Turvy: O Espetáculo”). O editor indicado ao Oscar Richard Pearson (“Voo United 93”) está editando o filme. A música é do compositor ganhador do Oscar Hans Zimmer (“Dunkirk”, “O Rei Leão”).

A Warner Bros. Pictures apresenta uma produção da Atlas Entertainment/Stone Quarry, um filme de Patty Jenkins, Mulher-Maravilha 1984. Com estreia prevista nos cinemas a partir de 16 de dezembro de 2020, o filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.