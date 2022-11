‘Waka Waka’ viraliza nas redes sociais às vésperas da Copa

Os internautas compartilharam o clipe e relembraram que há 12 anos a artista lançou a canção oficial da Copa da África

Às vésperas da Copa do Mundo do Qatar, a música “Waka Waka” (This is Africa), da cantora Shakira, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. Os internautas compartilharam o clipe e relembraram que há 12 anos a artista lançou a canção oficial da Copa da África.

“Há 12 anos atrás, Shakira lançava a maior música da Copa, com seu hino “Waka Waka”, tuitou um usuário da rede social, que compartilhou o clipe da música. “Nenhuma música da Copa do Mundo superará “Waka Waka””, escreveu um internauta na rede social.

Fãs da cantora também elegeram a música como a melhor de todas Copas. “É a temporada da Copa do Mundo e este é um lembrete de que Shakira fez a melhor música da Copa do Mundo de todos os tempos”, tuitou um fã. “Nossa, podem fazer trocentas músicas da Copa do Mundo mas nenhuma chegará aos pés de ‘Waka Waka’…Shakira você sabe que sempre será a maioral das Copas!”

Este ano, Shakira recusou o convite para participar da abertura da Copa sem dar detalhes, segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, do “El programa de Ana Rosa”, da TV espanhola. Fontes ligadas a Shakira deram a entender que ela poderá participar de outras ações ligadas ao Mundial.

Os cantores Dua Lipa e Rod Stewart engrossam a lista dos famosos que querem distância do evento. O Qatar tem sido criticado mundialmente por sua política de direitos humanos. A legislação do país, baseada no Alcorão, considera a homossexualidade ilegal e ameaça com prisões quem desobedecer a lei.

Informações do jornal britânico The Guardian garantem também que milhares de trabalhadores imigrantes morreram nas obras para a Copa do Mundo de 2022. De acordo com o veículo, os imigrantes eram de países como Índia, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka.